特企／全國壓軸　「高雄愛．月熱氣球」在奇幻月世界起飛

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另外隨著暑假結束，為延續高雄旅遊人潮，觀光局推出「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」，自9月1日起至11月30日，旅行社只要組團15人(含)以上團體、安排兩天一夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可申請補助一晚住宿費，平日(週日至週四)住宿每團補助5000元，假日(週五、週六及國定假日)住宿每團補助4000元，可搭配近期9月愛河及月世界熱氣球等主題活動，相關訊息請至高雄旅遊網查詢下載（https://khh.travel/zh-tw/event/news/4651）。
高雄今年首度被納入「紅色美食聖經」的評鑑城市，本次共有2間餐廳成功摘星，另外還有17間米其林入選餐廳，以及上週出爐的20家必比登餐廳，都值得喜愛美食的饕客聞香前來品嚐(https://khh.travel/zh-tw/event/news/4661)；而甫剛結束的鹹酥雞嘉年華的「舌尖美食獎、創新風味獎、人氣好味、超雞星星」等獎項名單(https://khh.travel/zh-tw/event/news/4660)，及大港閱冰冰品市集嘉年華(https://khh.travel/zh-tw/event/news/4616)、大港吃鍋( https://khh.travel/zh-tw/event/news/4287)等得獎店家，都是愛吃國民美食的您，不可錯過的選擇。
觀光局進一步說明，熱氣球繫留搭乘時間視日出時間調整，約為上午5點30分至7點30分，並視當日天候狀況釋出現場購票搭乘名額。交通方面，此次月世界場域周邊規劃5個活動停車場及2個備用停車場，並在備用停車場備有接駁車提供服務。活動會場週邊全線禁止路邊停車，並將視現場車流實施彈性交通管制措施。除了開車之外，民眾也可以到高雄捷運「南崗山站」搭乘8012及紅70B或到高鐵台南站. 旗山轉運站搭乘高雄客運8042公車前往。無論是已線上購票預約或欲至現場購票搭乘的民眾，均請提早出門，以免錯過難得的熱氣球繫留體驗，建議出門前關注熱氣球最新消息，請上觀光局官方網站高雄旅遊網(https://khh.travel）、FB官方粉專(https://facebook.com/khh.travel/)、IG( https://www.instagram.com/kaohsiung.bravo/)及「2022高雄愛．月熱氣球」臉書(https://reurl.cc/Qb5bz5) ，以隨時掌握活動現場最新資訊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！