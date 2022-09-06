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特企／全國壓軸　「高雄愛．月熱氣球」在奇幻月世界起飛

▲高雄7至8月的黑沙、啤酒、鹹酥雞嘉年華等各項大型活動，為高雄帶來滿滿人潮。（圖／高市府觀光局提供）
▲高雄7至8月的黑沙、啤酒、鹹酥雞嘉年華等各項大型活動，為高雄帶來滿滿人潮。（圖／高市府觀光局提供）

本報訊

2022-09-06 14:16:39

暑假旅遊高雄交出亮眼成績！高雄7至8月的黑沙、啤酒、鹹酥雞嘉年華等各項大型活動，都為高雄帶來滿滿人潮，以鹹酥雞嘉年華為例，2日就吸引近7萬人次到訪，去年首推即大受好評的高雄愛．月熱氣球活動，已於9/5在田寮月世界接力登場！8月5日一推出即造成搶購，線上沒搶到票别失望，每場繫留體驗將視當日天候狀況釋出現場購票搭乘名額。現場美景無限，歡迎民眾將手機、相機電量充飽，現場盡情將美照拍好拍滿！活動時間觀光局在田寮月世界規劃二處備用停車場(隆后宮、義民爺廟)免費接駁專車服務，歡迎遊客多多使用。 

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觀光局長周玲妏表示，去年熱氣球首次在月世界及愛河這兩個場域冉冉升空，吸引許多遊客造訪，網路美照瘋傳，不只民眾享受，也讓田寮、旗美及阿蓮區餐廳業者在疫情重創後嶄露許久未見的笑容。為提供遊客友善優質的遊憩體驗，市府觀光局向中央爭取了5000萬的經費進行月世界環境優化改善工程，目前已完成環湖步道、玉池欄杆、熱氣球飛行場及特色山羊月亮公車亭，另外天梯步道改善及新闢停車場等工項預計於明（112）年4月完成整建，將提供遊客嶄新的旅遊休憩空間及服務設施，並更加強月世界的在地意象，歡迎民眾來欣賞高雄獨特美景地貌，搭熱氣球、看光影秀、拍美照、逛市集、吃美食，月來月愛高雄！

另外隨著暑假結束，為延續高雄旅遊人潮，觀光局推出「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」，自9月1日起至11月30日，旅行社只要組團15人(含)以上團體、安排兩天一夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可申請補助一晚住宿費，平日(週日至週四)住宿每團補助5000元，假日(週五、週六及國定假日)住宿每團補助4000元，可搭配近期9月愛河及月世界熱氣球等主題活動，相關訊息請至高雄旅遊網查詢下載（https://khh.travel/zh-tw/event/news/4651）。

高雄今年首度被納入「紅色美食聖經」的評鑑城市，本次共有2間餐廳成功摘星，另外還有17間米其林入選餐廳，以及上週出爐的20家必比登餐廳，都值得喜愛美食的饕客聞香前來品嚐(https://khh.travel/zh-tw/event/news/4661)；而甫剛結束的鹹酥雞嘉年華的「舌尖美食獎、創新風味獎、人氣好味、超雞星星」等獎項名單(https://khh.travel/zh-tw/event/news/4660)，及大港閱冰冰品市集嘉年華(https://khh.travel/zh-tw/event/news/4616)、大港吃鍋( https://khh.travel/zh-tw/event/news/4287)等得獎店家，都是愛吃國民美食的您，不可錯過的選擇。

觀光局進一步說明，熱氣球繫留搭乘時間視日出時間調整，約為上午5點30分至7點30分，並視當日天候狀況釋出現場購票搭乘名額。交通方面，此次月世界場域周邊規劃5個活動停車場及2個備用停車場，並在備用停車場備有接駁車提供服務。活動會場週邊全線禁止路邊停車，並將視現場車流實施彈性交通管制措施。除了開車之外，民眾也可以到高雄捷運「南崗山站」搭乘8012及紅70B或到高鐵台南站. 旗山轉運站搭乘高雄客運8042公車前往。無論是已線上購票預約或欲至現場購票搭乘的民眾，均請提早出門，以免錯過難得的熱氣球繫留體驗，建議出門前關注熱氣球最新消息，請上觀光局官方網站高雄旅遊網(https://khh.travel）、FB官方粉專(https://facebook.com/khh.travel/)、IG( https://www.instagram.com/kaohsiung.bravo/)及「2022高雄愛．月熱氣球」臉書(https://reurl.cc/Qb5bz5) ，以隨時掌握活動現場最新資訊。

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