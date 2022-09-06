永和分屍案！高大成推斷：房間就是第一現場 曝兇手動機
新北市永和區昨（5）晚驚傳駭人分屍案，死者54歲梁姓男子頭顱被斬斷，軀幹僅剩下左腳，雙手與右腳都被肢解。研判死亡超過5天以上，現場留有變乾發黑的血水，目前失聯的死者大哥被列為重大關係人，但詳細情形仍有待進一步釐清，且警方懷疑房間不是第一現場。對此，法醫高大成認為，房間應該就是第一現場，並分析兇手的犯案動機。
據了解，死者梁男平時經常與社區大學的張姓女同學聯繫，但從8月30日起，梁男電話便打不通，張女遂於昨天下午報警求助，不料警方去梁男住家查訪時，赫然在屋中發現梁男遺體，且屍體的頭顱及左右手、右腳都被人肢解。在屋中起出3把菜刀、3把鋼刀，但是否為殺人兇器仍待採證；而與死者同住的梁男大哥（73歲），則不知去向，透過監視器畫面與鄰居證詞發現，有一名戴著口罩、身形與梁男大哥相似的男子，拖著一個行李箱外出，目前警方將梁男大哥列為重大關係人，全力搜尋其下落。
法醫高大成接受媒體訪問談到永和分屍案，與警方看法不同，認為房間就是第一現場，因為從他處殺人再搬去房間分屍不太合理，且屍體的其他肢體部位在房間並未看見，推斷是在房間分屍後，再逐一棄置屍體部分比較合邏輯。
至於警方所說的現場沒有血跡，高大成研判可能是因為殺害後沒有第一時間分屍，之後肢解時血液滯留在身體裡。高大成指出，分屍的動機要不為了滅證，要不為了洩憤，而兇手可能就是因為太痛恨死者。至於屍體的軀幹獨留左腳，高大成猜測是因為體力透支，畢竟肢解人體非常耗體力。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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