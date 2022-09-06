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死亡＋21！16歲女確診後隔10天病逝　有慢性神經系統病史

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明最新死亡個案。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞說明最新死亡個案。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-06 14:19:32

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增36,707例COVID-19確定病例，分別為36,393例本土個案及314例境外移入；另確診個案中新增21例死亡。其中較年輕的死亡個案是一位16歲的女性，本身患有慢性神經病史，長期臥床，確診後隔10天病逝，死因為肺炎和新冠病毒感染。

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▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。另外今日新增49例中重症個案，當中33例中症，16例重症。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增中重症個案沒有特殊案例，而在死亡個案中，比較值得注意的年輕病例是一位16歲的女性，沒有接種疫苗，本身患有慢性神經病史，長期臥病在床，8月22號確診，8月27號因為蜂窩性組織炎急診就醫，收治住院，之後病情惡化，9月2號病逝，死因是肺炎和新冠病毒感染。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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