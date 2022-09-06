死亡＋21！16歲女確診後隔10天病逝 有慢性神經系統病史
中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增36,707例COVID-19確定病例，分別為36,393例本土個案及314例境外移入；另確診個案中新增21例死亡。其中較年輕的死亡個案是一位16歲的女性，本身患有慢性神經病史，長期臥床，確診後隔10天病逝，死因為肺炎和新冠病毒感染。
指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。另外今日新增49例中重症個案，當中33例中症，16例重症。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增中重症個案沒有特殊案例，而在死亡個案中，比較值得注意的年輕病例是一位16歲的女性，沒有接種疫苗，本身患有慢性神經病史，長期臥病在床，8月22號確診，8月27號因為蜂窩性組織炎急診就醫，收治住院，之後病情惡化，9月2號病逝，死因是肺炎和新冠病毒感染。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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