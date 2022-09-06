中市狼師案　綠營批市府演戲打假球

台中市狼師案風波，民進黨市議員林德宇、黃守達、張玉嬿、張耀中及王立任今(6)日舉行記者會痛批，市政府面對狼師案只會演戲打假球，市府不依法立即停聘，竟大肆宣傳尚未完成行政程序的解聘決議，即便行政處分確立後，黃姓狼師也還有行政救濟的機會，市府大肆宣傳圖卡只是為了解決眾怒、轉移政治焦點，他們要求市府立即執行依法可行的停聘狼師。

我是廣告 請繼續往下閱讀

議員林德宇指出，針對黃姓狼師性平案，台中市政府教育局9月2日雖然發布新聞稿說已做出決議要懲處，但是教育局根本是在演戲打假球，同篇新聞稿中還特別寫了一個但書，在市府性平委員會的決議之後還必須給當事人陳述的機會，陳述完之後還要再開一次會議，確認是否維持原決議，明明停聘還沒走完完整的行程程序，教育局跟新聞局就大肆發圖卡表示「祭重罰」，市府該執行的不執行，可以依法停聘的不依法停聘，尚未執行的通篇在謊話連篇。

林德宇表示，昨天教育局局長楊振昇在回應民進黨團議員質疑時，甚至成為加害者的法律顧問、發言人，說校長不適用「教師法」22條，因此在4月份收檢舉案時，黃姓狼師不能立即予以停聘。

林德宇痛批，難道校長就是性侵案的保護傘嗎？如果校長不適用教師法第22條，那請教一下最後台中市政府是依照哪條法律來做出這次性平的決議？如果市府沒有說清楚，難道是要告訴市民，不管發生什麼案件，只要是校長，市府就無法可管，只能兩手一攤嗎？

議員黃守達表示，整起狼師案充滿違法失職的爭議，盧市府應即刻出面說明。第一，為什麼四月申訴後教育局沒有立即依法停聘？第二，就算教師法22條適用對象為教師而非校長，黃姓加害人於八月一日後也回復教師身分，為什麼至今仍未停聘？第三，性別平等委員會已作成決議，但仍未正式懲處，盧市府要如何避免黃姓加害人以行政救濟名義規避懲處？教育局應該給出完整說明，而非淪為加害人的法律顧問。

議員張玉嬿說，同為女姓，她能夠理解那是一個女生一輩子的傷痕，青春期的小女生承受著一位國中生不該承受的壓力，她真的很生氣，這種老師絕對不會只對一個人下手，看到市府沒有站在被害者立場保護被害者，更令人生氣，絕不容許未來的校園還有黑暗的角落。

市議員張耀中則要求立即全面普查該校長所任職過的學校，全面清查是否有其他人受害？張耀中呼籲本案或其他案受害人能夠主動勇敢站出來，讓加害者受到制裁，不要只在暗夜哭泣，也只有這樣，受害人才能走出陰影，迎接窗外的陽光。