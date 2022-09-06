姓名同音「這4字」！滷鮑魚買一送一、生食級干貝吃到飽
由藝人郭靜投資加持的滷味店「麻十七」，今年初在遠東百貨竹北店開幕，推出「鮑魚小麵」頂級版高達299元，創下平價百貨美食的頂天單價風潮，目前全台共有6家門市。為了慶祝中秋節，今（6）日起至9月11日連續六天，只要姓名和「包、余、中、秋」任一字同音，買滷味就享鮑魚買一送一。
源於四川風味的「麻十七」，滷味使用花椒、青花椒等17種中藥，浸漬涼滷製成，近期插旗台中新光三越B2美食街，目前坐擁包括桃園南崁店、台北101店及台北忠孝SOGO店及竹北嘉豐店等共6家門市。今（6）日起至9月11日舉辦中秋節活動，只要姓名和「包、余、中、秋」任一字同音，到門市買滷味就可享鮑魚（78元）買一送一優惠。
此外，台北101店推出麻十七超牛小麵系列，各式小麵加17元就可升級套餐，多1杯飲品及1份滷味；而麻十七台中新光店今（6）日起至9月11日期間限定，在中秋節檔期推出隱藏版「員外級豪鮑滷味拼盤1288」，每日限量10盒，裡頭至少10顆鮑魚，另外可任意搭配其他滷味。
馬辣集團9月優惠出爐，即日起至9月30日前，2成人以上同行，其中一人有記者證、採訪證、軍人證、教師證，或是身分證／健保卡號含「0、1、9」任中2碼，或是姓名和「嫦、娥、奔、月」任一字同音，提前至少一日訂位，就能參加九月吃到飽升級活動，馬辣全桌加碼「XXL東石大蛤吃到飽」、新馬辣全桌加碼「九孔鮑魚吃到飽」、新馬辣Plus+全桌加碼「北海道生食級干貝吃到飽」。