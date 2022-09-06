劉在錫被虐到「主持不下去」飆髒話！Yuri救了他跟李光洙
韓星李光洙去年6月卸下《Running Man》主持棒，他相隔1年半再回歸綜藝，與老搭檔劉在錫、「少女時代」俞利（Yuri）攜手主持節目《韓星地帶：逃脫任務》，今（6日）他們出席國際記者會，劉在錫跟李光洙坦言遊戲關卡沒人性，要不是因為俞利「早就放棄」，李光洙更把俞利比喻成媽媽，「像媽媽一樣的照顧我跟哥」，劉在錫也因為遊戲強度過大，罕見對著鏡頭罵髒話，他開玩笑怪罪製作組「這次沒幫他剪掉」。
《韓星地帶：逃脫任務》總計8集，由劉在錫、李光洙、俞利當人類代表，一起面對8個突發狀況，他們必須在為期4小時內生存並完成任務，過程中將對抗喪屍、穿越黏稠膠水、破解謎題和各種猜想不到的情況，挑戰自我極限。節目製作人趙孝鎮對此解釋，他是因為「不是強者生存，而是生存者強大」這句話，才決定以綜藝的方式顯現「日常生活的堅持」，更爆料劉在錫因此在鏡頭前罵髒話，「我第一次看到劉在錫罵人的樣子！」
劉在錫對此解釋：「我平常是不會罵人的，只有偶爾會罵髒話，但那些都被節目剪掉了，這次《韓星地帶：逃脫任務》沒有剪輯就播出！」他笑說節目關卡強度無法負荷，只要是正常人「都會生氣」。
俞利透露會加入主持的原因，是因為劉在錫的大力推薦，製作人趙孝鎮對此表示：「我覺得要有一個人帶領劉在錫跟李光洙，俞利的綜藝潛能非常大，就覺得他們3人好像可以在極限狀況下撐下去！」劉在錫附和製作人表示，他們都有手錶裝置，若想放棄按下就好，但要3人同時按才算數，「我跟光洙都按了，但是俞利沒有放棄，所以我對她相當尊敬！」劉在錫甚至自爆，節目中的8個突發狀況「我一個都沒有撐過」，真心話笑翻全場。
俞利對此解釋，看到劉在錫跟李光洙「柔弱的樣子」，她認為自己更要打起精神，李光洙就表示很感謝俞利，讚她「就像媽媽一樣照顧我跟哥」、「因為有俞利，我們才沒放棄任務」。劉在錫再加碼透露，看到俞利不自覺打李光洙後腦勺，「雖然很驚訝，但也很欣慰，因為她終於融入節目」，俞利則解釋，因為這節目不得不投入，那些突然的行為是本能反應，「平時是要遵守禮儀沒錯，但這次節目根本很難控制啊！」發言再笑翻眾人。《韓星地帶：逃脫任務》2022年9月8日在Disney+播出。