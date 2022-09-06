明本土恐破4萬例？莊人祥認有可能 下波新增染疫人數曝
中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增36,707例COVID-19確定病例，分別為36,393例本土個案及314例境外移入；另確診個案中新增21例死亡。近期本土疫情回溫，每日新增確診人數緩升，有媒體詢問明日本土病例會否破4萬，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，有可能超過，但就算超過也不會高出很多。莊人祥並預估，到年底前可能還會新增200萬人染疫，提醒民眾該打疫苗就快去打。
莊人祥分析疫情走勢，之前曾說明8月28日至9月3日這週，單日新增個案數最高峰為3.4萬例，落在上週三；而接下來本週的疫情走向，若以單日上升約5000例左右估算，單日最高新增病例數確實可能突破4萬例，而且也有可能落在明日週三。
不過莊人祥指出，就算超過4萬也不會超過太多，指揮中心密切監測疫情發展，若確診數增幅趨緩，這波高峰可能會落在9月中下旬，若疫情持續攀升，高峰可能就會落在10月上旬。莊人祥表示，預估在年底前還會增加200萬人染疫，呼籲民眾該打疫苗的就要儘速施打。（編輯：倪浩軒）
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