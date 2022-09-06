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新北定位說！侯指大台北中心點　林批他們英文不太好

▲林佳龍出席「姊姊妹妹挺佳龍助選團」成立記者會，嗆聲對手可能英文不太好，「New Taipei City 」就是新的台北市，要升格又升級。(圖／記者吳嘉億攝，2022.9.6)
▲林佳龍出席「姊姊妹妹挺佳龍助選團」成立記者會，嗆聲對手可能英文不太好，「New Taipei City 」就是新的台北市，要升格又升級。(圖／記者吳嘉億攝，2022.9.6)

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-06 14:51:26

年底九合一大選，新北市長選情也隨著雙方人馬登記後戰火越趨猛烈，在民進黨新北市長候選人林佳龍喊出希望讓新北變成新的台北後，尋求連任的新北市長侯友宜則說新北是大台北的中心點，應拿出更高的態度來做事；就連侯友宜競辦也批，新北一直是新北，沒有要取代誰，更沒有想變成誰。今（6）日林佳龍受訪更是直說他們可能英文不太好，「New Taipei City 」就是新的台
北市，要升格又升級。雙方你來我往，爭論不休，也讓媒體每天發問雙方回應，讓「新北定位」成為雙方選戰的「每日一題」！

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林佳龍出席「姊姊妹妹挺佳龍助選團」成立記者會，受訪時說，從英文來看，新北市就是New Taipei City，所以如有國際觀的市長，就會想到說為什麽英文名字是New Taipei City，就是表示有一個原來有舊的Taipei City，這是全台第一大城，有400萬人口，新北升格是從台北縣就地升格，如果只是預算加倍、市長人事權變很大，把鄉鎮市代表廢掉，這個不是真的新的直轄市。

林佳龍進一步指出，新北就是新的首都、新的台北市，台灣要以新北代表城市跟國際接軌，新北也是台灣的縮影、很多人的新故鄉，覺得對手搞不太懂，可能對英文不太認識，再次強調新北市就是New Taipeicity、新的台北市，要新、要升格又升級；強調在國際地圖上，從東京去看有大東京到小東京，首爾有江北到江南，他要讓都市格局變成大都會，讓新北未來可以在首都圈帶動1000萬人口發展，作一個樞紐城市，讓台灣首都圈區域聯合治理，共同代表台灣走向世界。

同時間在附近中和民享公共托育中心的侯友宜，則是與北上請益公托政策的國民黨台南市長候選人謝龍介合體亮相，受訪時對於對手「新的台北市」之說，侯友宜回應說，新北市人口多，就像臺灣的縮影，多元文化族群，有來自各縣市移民到新北市來的，我們都在這裡成長跟茁壯，那就是一個臺灣。

侯友宜指出，新北市的地理位置好，是北臺灣、大台北的中心點，所以未來如何走，新北、台北、宜蘭、基隆，包括隔壁的桃園，甚至遠至新竹縣市，大家一起努力共好，只要讓北臺灣共好，新北市就一定會好：所以新北市的市長要有心才有力，才能夠拿出一個高度，讓北臺灣更好，新北一定好。

▲侯友宜與北上請益公托政策的國民黨台南市長候選人謝龍介合體，受訪指出新北市是北台灣的中心點，大家一起努力共好。(圖／記者吳嘉億攝，2022.9.6)
▲侯友宜與北上請益公托政策的國民黨台南市長候選人謝龍介合體，受訪指出新北市是北台灣的中心點，大家一起努力共好。(圖／記者吳嘉億攝，2022.9.6)

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