「威士忌之王」評選出爐　新層峰世代顛峰之作一致選擇它

新層峰世代說得更白話一些，就是指在各領域的頂尖年輕世代，樂於挑戰與探索生命，並坐擁雄厚財力令他們在追求生活品味中，有著一絲不苟、極致奢華的執著與講究，這亦與皇家禮炮的極繁美學「More is More 」的核心價值不謀而合。皇家禮炮不但具備頂級精湛的製酒工藝，從酒液到瓶身的每一個細節，更是展現出精緻、絢爛的雕琢刻劃，將多重涵義蘊藏在每一絲設計細節當中，如2019年就邀請到了冰島插畫藝術家Kristjana S. Williams，為其設計外盒圖樣，皇家禮炮21年調和麥芽威士忌（綠瓶）更是延攬前愛馬仕調香師Barnabé Fillion合作，與首席調酒師Sandy Hyslop團隊開發出對應21年系列的香氛，為酒款加持，而皇家禮炮23年調和威士忌（紫瓶）更是皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop 受台灣東方美人茶香的高雅香氣，將富有台灣DNA的香醇內涵進酒液中。
Royal Salute皇家禮炮旗下產品有調和威士忌、調和麥芽、調和穀物等最齊全的風味版圖，本著「別人的終點，只不過是我們的起點」的精神，年份上的最低21年門檻，卻已是其他品牌的天花板，也在2022年英國國際烈酒大賽（ISC）奪下1座雙金及3項金牌的卓越成績。目前在台灣，其代表作包含最經典的皇家禮炮21年調和威士忌（藍瓶）、最受品酩行家喜愛的皇家禮炮21年調和麥芽威士忌（綠瓶）、唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌-皇家禮炮23年調和威士忌（紫瓶），以及去年新登場即造成市場旋風的皇家禮炮21年調和穀物威士忌王者之鑽，每一瓶都有它獨有的歷史背景及紀念價值，適合在每個場合及人生的每個時刻出現，今年度更全面準備更換成玻璃瓶來符合永續理念，令酒款更加增添年輕的新奢族群生活質性。