藍營議員參選人反一殯蓋公園 黃珊珊：先做綠地休養生息
台北市長參選人黃珊珊日前在接受媒體專訪時，直言若能當選台北市長，首先要做的就是拆除北市第一殯儀館，並規劃成綠地休養生息。不過對此國民黨議員參選人們卻反對，並聯合召開記者會，質疑周圍明明已經有榮星花園公園，為何一殯還得作為綠地使用？對此黃珊珊則解釋，從來沒有說要蓋公園，而是先以綠地的規劃「休養生息」，並直言「一殯剛拆掉，蓋什麼東西誰都不敢現在就去使用。」
黃珊珊強調，自己從來沒有說要蓋公園，而是在拆除後沒辦法馬上更改土地使用規範，所以要先作為綠地「休養生息」，然後在作為市政的儲備基地，經過大家討論後再決定要如何使用。「原來作為綠地還要被抗議。」黃珊珊說，從頭到尾講的都是，先綠地休養生息，「請問你現在蓋什麼，誰敢現在就去使用？」
黃珊珊直言，一殯是一個市中心的精華區，的確不能這樣就落寞下去，「但是旁邊已經有公園了，它作為公園的機率不大了。但是要做什麼？需要公民參與需要城市規劃。」黃珊珊說，將來是不是還有其他的需求？沒有人知道，所以不能只看一殯單一一個區域，而是要看整個區塊、整個中山區的大規劃。
「一殯大家都要拆，大家都要移，但大家都不要（收），但是誰來做？柯文哲市長上任才做。」黃珊珊說，這不是誰的政見，這是既定的政策，「他們不是都說柯文哲市長沒有做事？台北市八年都停滯？怎麼突然二殯又變成大家既定的東西？是誰割稻尾？」