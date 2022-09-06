中國多點疫情重創客運收益！國鐵集團上半年負債高達6兆

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國鐵集團稱，淨利潤虧損的主要原因仍是多點散發的新冠疫情，對於鐵路運輸收入來說影響甚鉅，例如「中國最賺錢高鐵」京滬線，過去因為沿線多個地區尤其是上海、北京等特大城市，包含商務、旅遊、探親等高鐵主要客流需求強烈，但因為新冠疫情爆發且持續時間長，旅客搭乘意願呈斷崖式下降，上半年淨利一口氣虧損人民幣10億2800萬元，比去年同期驟降137%，也是自2020年1月以來首次的季度虧損。
不過客運雖出現跌幅，鐵路貨運業務則實現增長。中國國鐵集團表示，包括單日貨物發送量、貨運周轉量、裝車數、卸車數等多項指標，屢次刷新歷史紀錄，預估今年上半貨運收入達2344億元，比去年同期成長9.6%，同時也訂下全年提高1億噸貨運量的目標，盼能在今年達到39億噸左右。
此外，國鐵集團也表示，雖然今年客運虧損擴大，但根據2021年全國鐵路完成固定資產投資7489億元的規模計算，下半年鐵路投資仍有近5000億元人民幣左右空間，預計下半年或將投入更多資源在鐵路建設業務上。
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