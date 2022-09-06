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中國多點疫情重創客運收益！國鐵集團上半年負債高達6兆

▲中國多點疫情爆發，封城管理導致民眾搭乘鐵路客運意願低落，國鐵集團透露光是今年上半年負債就高達人民幣6兆元。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多點疫情爆發，封城管理導致民眾搭乘鐵路客運意願低落，國鐵集團透露光是今年上半年負債就高達人民幣6兆元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-06 15:52:00

中國堅決動態清零的態度重挫經濟，今年更正逢中共20大決定習近平是否連任，各地政府接連祭出靜態管理，封控命令，超過33座城市一聲令下就實施大小程度不一的封控措施，直接影響大眾交通運輸客運生意。根據中國國鐵集團透露，今年上半國鐵集團負債合計高達人民幣6兆元（約新台幣26兆元），就連最賺錢的京滬高鐵也虧逾人民幣10億元。

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中國媒體《第一財經》4日報導指出，中國國鐵集團今年上半營業額總收入為4857億元，淨利潤虧損804億元，而今年第2季結束後國鐵集團負債率為66.81%，比起去年底增長0.48%。對此，國家鐵路集團負責人稱這是因為闢建鐵道的固定資產投資增加，鐵路負債主要是建設投資負債，與「經營性負債」有著本質的不同。

▲面對Omicron變種疫情在首都現蹤，北京市連忙擴大區域篩查範圍。圖為25日的朝陽區，民眾正在排隊等待檢測。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠疫情多點爆發，北京、上海等大城市交通長時間封閉。圖為25日的朝陽區，民眾正在排隊等待檢測。（圖／美聯社／達志影像）
國鐵集團稱，淨利潤虧損的主要原因仍是多點散發的新冠疫情，對於鐵路運輸收入來說影響甚鉅，例如「中國最賺錢高鐵」京滬線，過去因為沿線多個地區尤其是上海、北京等特大城市，包含商務、旅遊、探親等高鐵主要客流需求強烈，但因為新冠疫情爆發且持續時間長，旅客搭乘意願呈斷崖式下降，上半年淨利一口氣虧損人民幣10億2800萬元，比去年同期驟降137%，也是自2020年1月以來首次的季度虧損。

不過客運雖出現跌幅，鐵路貨運業務則實現增長。中國國鐵集團表示，包括單日貨物發送量、貨運周轉量、裝車數、卸車數等多項指標，屢次刷新歷史紀錄，預估今年上半貨運收入達2344億元，比去年同期成長9.6%，同時也訂下全年提高1億噸貨運量的目標，盼能在今年達到39億噸左右。

此外，國鐵集團也表示，雖然今年客運虧損擴大，但根據2021年全國鐵路完成固定資產投資7489億元的規模計算，下半年鐵路投資仍有近5000億元人民幣左右空間，預計下半年或將投入更多資源在鐵路建設業務上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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