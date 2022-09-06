小S大女兒風光登雜誌封面　許雅鈞發出靈魂拷問

小S年僅16歲的長女Elly（許曦文），今年以演員身分出道，參與電視劇《聰明村》演出備受矚目，近期更獨自登上《Bella儂儂》雜誌封面，以成熟俐落的短髮造型，展現極具個性的一面，不過，雜誌照片出爐後，爸爸許雅鈞卻發出靈魂拷問，偷偷問她「為什麼都不拍可愛一點的？」讓粉絲都笑翻了。
Elly擁有天生的高級臉，像國際名模般較為清冷、厭世，之前和小S一起拍封面就引起話題，這次她獨自當主角，媽媽小S在側全程陪伴，不時給予鼓勵，展現母女間緊密的好感情，在逼近40度高溫下，Elly穿著秋冬裝展現氣勢，頗有小S的風範。看到女兒的臉書爆料，她在貼文底下留言「爸爸不懂+1」，相當逗趣。
媽媽是知名主持人，Elly卻說以前不想當明星，比較想當公主，但後來發現那只是童話故事，會想要演戲是因為姨媽大S的啟發，「她跟我分享演戲的經驗，我開始知道自己比較想當演員，覺得演戲好像很有趣。」
Elly透露跟小S的親密程度，像是朋友一般，「以前吵架完，我們兩個都會哭，然後很快就和好了」，至於小S給她的影響很特別，「我跟媽媽都很愛穿睡衣出門，也都不喜歡洗頭，我的生活習慣很受她影響。」且母女都不愛名牌，對生活追求極度簡單，還有隨手到超商投幣捐款的行為，這些影響是很深遠的。
「一開始碰到拍照時我超緊張，整個人動不了，嘴巴會抽筋。」回想第一次參與品牌服裝代言的拍攝工作，小S從旁親自指導，讓Elly展現如明星般的架式，而在戲劇的演出上，大小S都對她傾囊相授，「我有上表演課，媽媽也會跟我講一些演戲的小撇步，讓我進步更快，一開始面對鏡頭真的很緊張，我會在意腳是不是抬太高，肢體是不是不太協調，但後來媽媽會跟我說，不應過度專注在表面的事情，要更專注在戲本身的內容。」