盤中曾見30.85元！央行尾盤沒放手 台幣收貶在30.746元
美國公布的非農就業數據不差，市場的焦點從高通膨轉移至美國聯準會（Fed）又將加速升息，美元續強，亞洲主要貨幣反彈後又回貶，日圓進一步貶破141價位，新台幣兌美元今（6）日盤中也貶破30.8元，一度來到30.85元、重貶1.4角，但隨後貶幅收斂，尾盤更在中央銀行盯盤下，新台幣未再跨過30.8元，終場收在30.746元、貶值3.6分，也創2019年10月14日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量18.39億美元。
美股休市，今日亞股大多小漲，其中日韓股市分別漲0.05%與0.09%，港股小跌0.22%，上證指數漲逾1%。台股今日個股表現，終場漲16點，收在14677點，漲幅0.1%，成交金額新台幣1820億元，外資在台股賣超則僅0.66億元。
在國際匯市部分，由於市場焦點從高通膨轉移至美國聯準會又將加速升息，美元指數在突破110後拉回，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤小幅反彈後又回貶，尤其人民幣兌美元中間價貶破6.9關卡，在岸及離岸人民幣也貶，日圓後來亦貶破了141兌1美元，韓元小貶收在1371.70兌1美元，新台幣兌美元盤中也一度貶破30.8元。
新台幣兌美元今日以30.69元、升值2分開出，一度來到30.665元、升值4.5分，但美國勞動節假期，周一美股休市，市場觀望9月8日美國聯準會將公布褐皮書，市場預期強勢美元會延續到年底，美元買盤續湧，新台幣在觸高點後也回貶，更一度貶破30.8元，來到30.85元、重貶1.4角，不過，在央行盯盤下，新台幣探底後貶幅逐收斂，終場收在30.746元兌1美元，較前一交易日貶值3.6分， 不僅連續4個交易日收貶，更創2019年10月14日以來收盤新低價，而累計4個交易日新台幣已貶值了3.11角。