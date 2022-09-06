高球／史上首次3桿球王挑戰賽　清華學霸封后

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此賽事前剛好遇到軒嵐諾颱風，東方之星球場變得非常凌亂，但是在場務人員徹夜趕工整理下，仍帶給與賽球友們優質的場地狀態，且天候多雲舒適，最適合下場大展身手。
在近午時分，百餘位參賽球友齊聚東方之星球場，開心地拍完團體大合照之後，18洞鳴槍同時開球。包括國寶集團營運長湯順甄與東方之星球場總經理陳志明，都親臨現場為球友們打氣加油。
除了用球袋裡僅有的三支球桿戮力打出佳績外，四個都有一桿進洞獎項，包括第4、12洞的百威啤酒365天喝通海、第8洞的崴得格林漢腕錶與第16洞的私房能量岩盤浴的短洞，也是球友們瞄準的重點。可惜的是，並沒有任何參賽者得到高爾夫之神的眷顧。
該如何只用三支球桿完賽?根據統計140多位高爾夫球友，最常見的組合還是長（球道木或小雞腿）、中（鐵桿）、短（挖起桿）各一，然後把球道木或混種桿拿來在果嶺上使用。這場台灣首創的三支球桿挑戰賽，促使參賽球友們必須一桿多用，八仙過海、各顯神通。
國寶集團創意總監李思霆說道，「球友們非常踴躍，一開放報名很快地140人就額滿。而到底要選擇哪三支球桿來參賽，也在網路上造成熱烈討論的話題，甚至許多參賽者都在賽前帶著三支球桿實地下場練球，有備而來。如果你今年錯過這一場，明年記得帶著你最有把握的那三支球桿，一起來挑戰！」
值得一提的是，年僅20歲出頭的林家榆目前仍就讀清華大學數學系三年級，小時候曾在新豐球場培訓過，能穩定繳出七字頭成績且擁有平均達260碼的開球距離。
她這次選擇的是五鐵、52度與推桿，「推桿對我來說很重要，如果在果嶺上改用其他球桿推球，我大概都會三推。」林家榆笑著說。「因為我的距離在女孩子裡算遠的，五鐵有180到190碼，所以不帶木桿很夠用了。而且開球反而更不容易歪，不會發生太大的失誤。」
結束了九月的3桿球王挑戰賽，國寶集團將於10月4日九九重陽節當日，首開台灣球場界先例，舉辦健走活動。屆時東華球場將封場一天，開放50歲以上的長者下場健走，讓不曾到過高爾夫球場的阿公阿嬤們，也能踏上綠草如茵的球道，呼吸新鮮空氣，感受自然美景。