疑因金錢釀殺機！狠心分屍胞弟 大哥擁千萬存款原因曝
新北市永和5日晚間驚傳一起分屍案，死者梁姓男子遭73歲同住大哥殺害分屍，被警方發現時，遺體只剩軀幹跟左腳，警方展開調查，發現遭殺害的梁男為中低收入戶，為了照顧年邁母親而辭職，經濟狀況不佳，偶爾還需要鄰里協助，但同住的大哥是公務員退休，存款將近3000萬，每年幾乎可領到破30萬的利息。
據了解，梁男家有6男3女共9個兄弟姊妹，死者為最么男，先前都是和大哥與中風的母親同住，並由梁男為主要照顧者，其他兄弟姊妹則每個月提供3000的照顧金，而擔任法警的梁男，還為了母親辭去工作、申請中低收入，不只受到鄰里幫助，里長也會給予物資援助，但主要金援還是靠曾擔任公務員大哥的退休金，然就在去年母親過世後，兩人就時常因金錢而起衝突，還一度鬧上法院，梁男分別在2020年、2021年對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪。
警方調查後發現，死者大哥的存款高達3000萬，每個月利息收入就有30多萬元，但卻和和3度找里長辦理急難救助、中低收入戶證明的梁男相差甚遠，懷疑本案疑是因金錢糾紛而釀成殺機，但詳細狀況還有待調查釐清。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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