TikTok教偷車？起亞挑戰害竊車案飆升　美媒：如毒刺插肉

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根據統計，北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）自去年以來，起亞和現代汽車盜竊案數量增加了346%。在內布拉斯加州奧馬哈市（Omaha）的現代汽車和起亞汽車盜竊案，與去年相比增加了約600%。在明尼蘇達州的聖保羅（St. Paul），起亞汽車盜竊案與去年相比增加了1300%，現代汽車盜竊案增加了約600%。
底特律汽車經銷商「葛拉斯曼汽車集團」（Glassman Automotive Group）總裁葛拉斯曼（George Glassman）表示，「偷車」已經成為了一種「遊戲」，但這種玩笑是開不得的。底特律警察局警員斯圖爾特（Clive Stewart）則表示，未成年青少年開始和朋友聯手偷車，並且「開著它們到處跑。」
今年8月時，明尼蘇達州就曾發生4名年齡在14至17歲之間的青少年，從一處租車公司車廠偷竊一亮2021年份的起亞轎車，隨後遭到警方緝捕，便與警車和直升機展開追逐，還上演了高速公路飛車戲碼。後來贓車撞上了分隔島，四名少年嘗試汽車逃跑，隨後仍通通被逮捕。
報導指出，越來越多州政府及聯邦政府機關，加入對起亞汽車及現代汽車的提告行列，去年一項在密爾沃基（Milwaukee）提出的集體訴訟指出，現代和起亞汽車存在缺陷，使它們「很容易被偷」、「不安全」。隨後至少在其他七州也都出現類似的集體訴訟，包括俄亥俄州、賓州、愛阿華州、密蘇里州、堪薩斯州、伊利諾州及德州。
集體訴訟內容指出，2011年至2021年份的起亞汽車車款以及2015年至2021年份的現代汽車車款，配備的是需要機械鑰匙的點火裝置，沒有安裝「發動機防盜鎖止系統」（immobilizer system），導致車輛容易遭竊。
現代汽車美國公司發言人蓋布瑞爾（Ira Gabriel）發出聲明表示，對於近來現代汽車的盜竊案的上升感到憂心，雖然所有車輛都符合聯邦機動車輛安全標準（Federal Motor Vehicle Safety Standards），「但不幸的是，我們的車輛在社交媒體上成為了一個受到協調攻擊的目標。」聲明中指出，11月以後生產的所有車輛標配，將會包含發動機防盜鎖止系統。
皮尤研究中心（Pew Research Center）公布最新統計顯示13歲至17歲美國青少年當中，高達67%使用TikTok。不過TikTok上的熱門活動時常都引發爭議，包括先前的「昏迷挑戰」（Blackout Challenge），以及「破顱挑戰」（ Skull Breaker Challenge）等都曾傳出有青少年在過程中受傷甚至死亡。有美國媒體指出，TikTok就猶如「一根毒刺」插進美國，政治、經濟、社會、文化領域都被深深影響。