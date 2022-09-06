勾惡搞垮連千毅？發文嗆「正義喜歡遲到」 網讚：好療癒
這次真的血流成河了！知名直播主連千毅年初發行個人NFT，海撈了900多萬，4月份卻被網紅「勾起你心中的惡」質疑是斂財，雙方隔空嗆聲，鬧得不可開交，一度揚言要到公開場合對質，欲掀起腥風血雨，最後在背後大佬安撫下化解危機，事隔4個月，連千毅因此事被逮捕，勾惡今（6）日發文嗆聲，「正義很喜歡遲到」！
勾惡當時曾拍片踢爆，指連千毅讓粉絲提前預購NFT，喊話會給購買者特殊福利，包括同框直播賣東西、贈送名車、名錶等好處，年初開賣後，以每張1000美金計價，賣出300多張，約進帳900多萬元，但後續卻未提出應有福利，甚至反咬購買方買的額度不夠，只願提供租借電動車的便利，後續NFT還無預警被下架，讓粉絲欲哭無淚，直呼「我們的錢都不見了」。
四寶媽網紅「mini蝶」砸了約10萬元，入手3張NFT，卻未能獲得應有福利，公開在勾惡的影片裡哭訴被詐騙過程，連千毅卻不予理會，儘管網路互槓風波平息，勾惡等人仍持續關注此話題，得知連千毅被搜查後，他發文表示：「正義很喜歡遲到，但我們從不放棄希望，堅持到底，持續默默努力著。」獲得網友力挺「正義不會不到，只是喜歡遲到」、「終於⋯本日最療癒新聞」、「繼續看下去，賣假貨的時候還不是振振有詞，看到同事相信買了黃金，實際上寄來的是塑料，我也是笑笑的」。