狼師案爆「數學小助教」+2　人本：市府甩鍋無益查真相

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張耀中說，另有畢業班學生在Dcard表示，自己也是數學小助教，校長曾不只一次摸她的頭，讓她感覺非常不舒服。更有學生表示，自己被校長肢體碰觸後感覺不舒服，曾向學務處生教組反映，未見校方有任何作為。
張耀中強調，「台中版房思琪案」事件發展迄今，黃姓校長的膽大妄為令人瞠目結舌，教育局應全面加強普查力道，找出其他受害人，不該再鄉愿袒護黃校長。據他了解，一名已在大學唸書的學生也聲稱受害，這名學生因有其他考量，是否由校方通報教育局，目前尚在考慮中。
人本基金會今公佈第2位受害者「A女學姊」的公開呼籲，要求台中市教育局「不要逃避社會責任、不要包庇狼師的行徑，務必認真調查，才可以為孩子們預備最基本人身安全的教育環境」。
「學姊」說自己身為人母，「為了捍衛我孩子活在正義安全的世代，也為了安慰14歲時的自己跟學妹，或其他可能也受傷的孩子」，她主張狼師應得到懲罰與審判，「公益要彰顯，受傷的靈魂才能得到安慰」。
人本表示，事件發生以來，人權團體一直要求教育局針對狼師任教的3所國中、一家補習班進行調查，已獲得受害人、受害人家屬及近3萬個連署人、124個連署團體支持，教育局也宣稱做出「解聘、永不錄用、沒有退休金」的懲處。但根據人本了解，黃師任職的國中至今未依據《教師法》規定在「一個月內停聘」，只要求他申請留職停薪，市政府明顯監督不力。
在普查範圍部份，A小姐的國中母校只針對6屆資優班導師的學生進行調查，但第2案的學姐是黃師的補習班學生、第3案的學妹是普通班學生，都未納入調查範圍。更別提連署內容呼籲併案調查，讓同一組調查委員瞭解所有受害學生的受害情況、掌握黃師慣用手法及脈絡，以達成實質上併案審理、有助於還原真相，但市府仍堅持將案件甩鍋給第一所國中受理。
台中市長盧秀燕今出席台中女力治理論壇受訪時強調，市府將持續追查有無其他受害者。她說：「這位檢舉人25年前只是個孩子，所以這是刑事犯罪，我們要將他（狼師）移送法辦、面對司法的審判。這個案子還沒告一段落，因為可能還有潛在受害者，希望她們能勇於出面檢舉，讓犯法的人面對法律制裁。」
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