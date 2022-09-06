明天北部雨神遠離！「3區」留意大雨 中秋連假全台放晴
今（6）日受到北方高壓帶來的東北風與西南風輻合影響，台灣附近水氣明顯增多，天氣也較不穩定，各地都有局部短暫陣雨或雷雨出現，中央氣象局表示，今晚對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，包括臺東縣有局部大雨或豪雨，苗栗以南、南投、花蓮地區及宜蘭、新竹山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風；而未來東北風會帶來較乾的空氣，因此明（7）日北台灣的降雨會較緩和，但其餘各地仍會有短暫性的陣雨和雷雨，尤其南部、中部山區、花東山區等要留意局部性的大雨，溫度部分則是早晚偏涼；此外，台灣部分沿岸也會出現強風和長浪，若有從事海上活動，一定要特別留意。
氣象局預報員陳伊秀指出 ，明（7）日受到微弱東北風影響，各地天氣仍不穩定，北部及東北部天氣稍涼，水氣仍多，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，不過降雨主要落在南部地區、中部山區、花東山區，這些地方都有局部大雨發生的機率，而今日早上降下不少雨的北台灣，明日天氣就會轉晴，降雨趨緩；風浪部分，明日臺中以北及東部沿海地區有較強陣風，基隆北海岸及東半部沿海、綠島、蘭嶼將有長浪發生；此外，明日各地的高溫會比今日低1~2度，尤其早晚特別冷，提醒出門需多加保暖衣物。
陳伊秀表示，台灣今明兩天受到微弱東北風的影響後，週四起至週六（9/8~9/10），各地天氣就會回穩，維持在多雲到晴的天氣型態，但部分地區如基隆北海岸及東半部地區，仍要注意偶有的零星短暫陣雨，中南部地區則會有午後雷陣雨，但雨量並不會太大，以氣象局目前預估來看，中秋連假的天氣普遍良好，很適合與親友相約烤肉、賞月。
此外，陳伊秀提到，週日起至週一（9/11~9/12），台灣東部會有低壓帶產生，因此整體環境將會吹起「偏東北風」，屆時北部及東半部地區可能有局部的短暫陣雨，其它地區雖然是多雲到晴，但仍要提防午後的短暫雷陣雨；此外第11號颱風軒蘭諾目前正在首爾東北東方670公里，已遠離台灣，未來最新天氣狀況，氣象局正密切觀察中。