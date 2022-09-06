議員拿「不向中國投降承諾書」邀簽 柯文哲：我管你去死
台北市長柯文哲今（6）日下午進入議會進行施政總質詢，面對無黨籍議員林穎孟質詢時，林拿出「不向中國投降承諾書」的手板，並走向質詢台要求柯文哲簽署。不過柯文哲似乎一度被激怒，不僅怒嗆林穎孟「我管你去死」，更直言質詢台是他的區域，要求林穎孟不要過去，「我根本不想理你，提市政再來討論。」
林穎孟在質詢時指出，台灣獨立建國聯盟主席陳南天昨（5）日與台灣長老教會等人一同召開記者會，聯電創辦人曹興誠因為不克出席，也以書面方式發表回應。陳南天在會中要求，希望今年要選首長以及議員等等代表候選人，要簽署不向中國投降承諾書。而林穎孟也準備了不投降承諾書的手板，準備給柯文哲簽署。
而面對林穎孟質疑，北市民防系統是否有妥善訓練？柯文哲則帶有些許怒氣表示「小朋友，不要問那麼無聊的題目好不好，國家有民防動員計畫嗎？」林穎孟則接著表示，承諾書中有特別強調要完善在地民防體系，「你剛剛講得頭頭是道，說應該要加強，也認同你不會投降，這你一定是可以簽，我邀請你來簽。」
接著林穎孟則逕自拿著手板走上前，準備給柯文哲簽名，不過柯文哲似乎平息不住怒氣，直接怒嗆林穎孟「我跟你講，我根本不想理你。」、「我管你去死，你沒有資格走上來，這是我的區域，我根本不想理你，簽市政相關的再拿過來。」