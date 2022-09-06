國際職婦協會贈贊助金 助身障生發掘自我實現夢想

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台灣畫圈圈藝術關懷協會理事長林淑華表示，身障生在肢體方面，各有不同程度的限制，但不見得限制就是障礙，有人反而視障礙為動力，內心充滿強大的毅力與堅持。林淑華以目前正在凱昇藝術中心舉行「幻想的樂章」個展的劉立凱為例，訴說他堅毅奮進歷程。
劉立凱是個多重障礙的腦麻生，因緣際會參加教育部和畫圈圈協會舉辦的大專生身障生藝術夏令營，在林淑華的帶引下，開啟了藝術創作之門，從而走上藝術創作之路。林淑華表示，立凱本身的手部肌肉動作非常受限，但他用毅力及堅持，不斷的挑戰自我。
三年來，由於勤奮認真，劉立凱展現潛能，作畫筆觸線條成熟，用色鮮豔明亮，畫作裡滿滿都是人生故事。為立凱策展的林淑華說，立凱常常感念自己從小到大，受到爸媽和許多朋友關照鼓勵，期許自己也能靠自己的能力幫助別人，把愛的力量傳遞出去。就是這個心願，讓林淑華為他辦個展，希望劉立凱的故事能發揮影響力，讓與他有同樣狀況的人，看到一盞明燈。
林淑華表示，畫圈圈協會創立宗旨，在幫助弱勢朋友培養藝術的鑑賞能力，提昇其生活品質，營造樂善美好的藝文社會。協會藉大專藝術夏令營的藝術繪畫創作徵稿活動，協助身心障礙的大專生發掘自身的藝術潛能，輔以技術引導，激發創作量能，並將遴選的優秀作品和國外團體交流，把優秀的身障弱勢人材推薦至國際舞台。