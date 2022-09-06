國際職婦協會贈贊助金 助身障生發掘自我實現夢想

患有多重障礙的腦麻生劉立凱，因緣際會參加台灣畫圈圈藝術關懷協會舉辦的大專生身障生藝術夏令營，在指導老師台灣師大美術系教授林淑華引領下，開啟藝術創作之門。台灣國際職業婦女協會大台中分會，今日捐贈贊助金給畫圈圈協會，盼協助更多身心障礙學生發掘自我亮點，實現人生夢想。

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台灣國際職業婦女協會大台中分會，長期致力於弱勢族群教育平權的推行，此次捐贈 88000 元給畫圈圈協會，希望抛磚引玉，幫助更多身障生開啟藝術創作之路，以此回饋社會。

台灣畫圈圈藝術關懷協會理事長林淑華表示，身障生在肢體方面，各有不同程度的限制，但不見得限制就是障礙，有人反而視障礙為動力，內心充滿強大的毅力與堅持。林淑華以目前正在凱昇藝術中心舉行「幻想的樂章」個展的劉立凱為例，訴說他堅毅奮進歷程。

▲坐在輪椅上的劉立凱是多重障礙的腦麻生，但他不以自號障礙為障礙，努力創作，豐富人生。（圖／協會提供）

劉立凱是個多重障礙的腦麻生，因緣際會參加教育部和畫圈圈協會舉辦的大專生身障生藝術夏令營，在林淑華的帶引下，開啟了藝術創作之門，從而走上藝術創作之路。林淑華表示，立凱本身的手部肌肉動作非常受限，但他用毅力及堅持，不斷的挑戰自我。

三年來，由於勤奮認真，劉立凱展現潛能，作畫筆觸線條成熟，用色鮮豔明亮，畫作裡滿滿都是人生故事。為立凱策展的林淑華說，立凱常常感念自己從小到大，受到爸媽和許多朋友關照鼓勵，期許自己也能靠自己的能力幫助別人，把愛的力量傳遞出去。就是這個心願，讓林淑華為他辦個展，希望劉立凱的故事能發揮影響力，讓與他有同樣狀況的人，看到一盞明燈。