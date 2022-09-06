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夏宇童缺席「重要日子」！孫協志無奈曝原因　嘆沒朋友

▲5566將於10月22日高雄開唱，不過孫協志（中）女友夏宇童、王仁甫（左）女兒都將缺席演唱會。（圖／華貴娛樂提供）
▲5566將於10月22日高雄開唱，不過孫協志（中）女友夏宇童、王仁甫（左）女兒都將缺席演唱會。（圖／華貴娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-09-06 20:08:27

天團5566今年出道滿20周年，原本打算6月在高雄巨蛋舉行「2056二十周年演唱會」，因為疫情延期至10月22日，今（6）日孫協志、王仁甫、許孟哲齊聚練團。不過出道20周年的演唱會，王仁甫卻表示女兒不會出席，連孫協志女友夏宇童也不會現身。

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為了這次的演唱會，王仁甫坦言很早就開始準備，這半年來頻道也都常去戶外，像是爬山等有氧運動，至今已經瘦了7公斤，再4公斤就回到當年5566的全盛時期，「邊運動邊唱自己的歌，就發現肺活量變不一樣了，聲音狀態也滿好的，演唱會還有兩個月，可以繼續努力。」而上次演唱會他特地學韓團舞，這次則表示不會特別做什麼，只希望給出滿滿的回憶。

▲5566將要在10月22日於高雄開唱，不過孫協志女友夏宇童、王仁甫女兒都將缺席演唱會。（圖／華貴娛樂提供）
▲▼5566將要在10月22日於高雄開唱，王仁甫（上、下圖左起）、孫協志、許孟哲今天進行彩排。（圖／華貴娛樂提供）
▲5566將要在10月22日於高雄開唱，不過孫協志女友夏宇童、王仁甫女兒都將缺席演唱會。（圖／華貴娛樂提供）
 
難得開唱，孫協志卻表示不知道有沒有下一場，坦言世代在改變，有這場演唱會覺得非常感恩，不過卻反被王仁甫虧：「你要把我們講得很厲害，這樣BLACKPINK來台灣，才可能找我們去當嘉賓，就不用買票。」被問到家人會不會下高雄觀賞演唱會，王仁甫表示：「他們說錄影都不一定每一場到了，演唱會有需要嗎？」孫協志也透露女友夏宇童確定缺席，因為當天她在花蓮有音樂劇《倒垃圾》演出不能來看，至於孫協志被問到有沒有包音樂劇的票，他笑說：「我花蓮沒朋友啦！包票會空一區。」

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