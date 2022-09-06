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怒斥借錢不還！大哥親手殺害、肢解胞弟　犯案時間序曝光

▲狠心殺害並肢解胞弟的梁姓大哥，在犯案後拖著紅色行李箱外出遭監視器拍下，因此被警方列為重大嫌疑人。（圖／翻攝畫面）
▲狠心殺害並肢解胞弟的梁姓大哥，在犯案後拖著紅色行李箱外出遭監視器拍下，因此被警方列為重大嫌疑人。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-09-06 20:35:50

新北市永和分屍案，與梁性死者同住的大哥，兩人屢因金錢糾紛而爆發爭執，因此狠心將胞弟分屍並肢解，今（6）日在台北市遭警方逮補，他當場就坦承犯案，並表示自己是因為被弟弟欺負，積怨已久才會動手殺人，犯後不只將弟弟四肢肢解，還割下頭顱，全丟進垃圾車內。

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全案起於遭殺害的梁姓男子，與社區大學同學有約，但卻無故放鳥對方，且失蹤無法聯繫，同學擔憂他遭遇不測，因此在5日前往警局報案，警方受理後，來到梁男住所，卻在1樓就聞到濃厚的屍臭味，開門驚見一具遺體竟遭肢解，只剩軀幹與左腳，頭顱、雙手和右腳都不見蹤影。

▲新北市永和分屍命案。（圖／民眾提供）
▲新北市永和區5日驚傳一起分屍命案。（圖／民眾提供）
警方透過監視器畫面與鄰居證詞發現，和梁男同住的大哥，在案發時間前後幾日，每天都拖著一個行李箱外出，遂將大哥列為重大關係人，並循線追緝，終於在今日下午，在台北市公館地區水源市場附近，將大哥逮補，而他也當場坦承犯案，並供稱自己把肢解後的手腳殘肢與頭顱，都丟進垃圾車中。

據了解，大哥和死者在8月31日，因死者陸續借了4、5萬元都沒還錢，2人因此爆發爭吵，9月1日凌晨3時許，大哥趁弟弟熟睡之際，持水果刀刺向他心臟，一刀斃命，清晨6時許，就將頭顱割下、丟進垃圾車中。9月2日上午6時許，再將死者的雙手、右腳砍下，晚間7時再將手腳丟進垃圾車。

這段期間，大哥都搭公車閒晃散心，絲毫沒有要主動投案的意圖，直到9月5日傍晚準備回家時，發現有警察在家門口，因此匆忙離開逃往公館；今日一早7時許，先到羅斯福路的超商寄放行李，再跑到三重、台北車站，直到下午4起許，在準備返回羅斯福路時，被埋伏在附近的警方逮捕。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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