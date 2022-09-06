怒斥借錢不還！大哥親手殺害、肢解胞弟　犯案時間序曝光

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警方透過監視器畫面與鄰居證詞發現，和梁男同住的大哥，在案發時間前後幾日，每天都拖著一個行李箱外出，遂將大哥列為重大關係人，並循線追緝，終於在今日下午，在台北市公館地區水源市場附近，將大哥逮補，而他也當場坦承犯案，並供稱自己把肢解後的手腳殘肢與頭顱，都丟進垃圾車中。
據了解，大哥和死者在8月31日，因死者陸續借了4、5萬元都沒還錢，2人因此爆發爭吵，9月1日凌晨3時許，大哥趁弟弟熟睡之際，持水果刀刺向他心臟，一刀斃命，清晨6時許，就將頭顱割下、丟進垃圾車中。9月2日上午6時許，再將死者的雙手、右腳砍下，晚間7時再將手腳丟進垃圾車。
這段期間，大哥都搭公車閒晃散心，絲毫沒有要主動投案的意圖，直到9月5日傍晚準備回家時，發現有警察在家門口，因此匆忙離開逃往公館；今日一早7時許，先到羅斯福路的超商寄放行李，再跑到三重、台北車站，直到下午4起許，在準備返回羅斯福路時，被埋伏在附近的警方逮捕。（編輯：林莞茜）
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