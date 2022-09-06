廣三SOGO周年慶8日登場 邀你「放肆購物，減輕負能量」

疫情悶壞大家心情，台中市廣三SOGO百貨周年慶，標榜「放肆購物，減輕負能量」，將於8日登場。為了刺激買氣，大手筆投入高達上億行銷預算，及超過數十萬件獨家商品，還有「實現你的願望清單」活動，以及週週來館消費就送購物金、卡友限定消費週週抽、壓軸抽等好康，可以說，百貨周年慶就是購物天堂，買越多送越多。

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廣三SOGO 看好「消費解悶」商機，不畏疫情有升溫趨勢，今年周年慶整檔業績目標將挑戰19億元，年成長3%。8日開打首日起，獨家推出當日持APP+銀行指定卡消費滿5仟，即送200元廣三SOGO商品禮券。另14日起加碼再一波，凡當日持APP+銀行指定卡消費滿3仟即送100元廣三SOGO商品禮券。

▲台中廣三SOGO周年慶8日登場，為刺激買氣，推出周周抽、壓軸抽及周周送消費金，好康多多，是購物天堂。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.6)

此外，全館、化妝品、名品祭出滿仟送佰活動外，刷卡再享獨家回饋4重奏，『第一重』刷廣三SOGO聯名卡於全館當日消費滿10萬再加送2,000元、『第二重』刷台北富邦、花旗於化妝品當日消費單筆滿5萬再加送800元、『第三重』刷廣三SOGO聯名卡於化妝品當日消費單筆滿3萬再加送400元、『第四重』刷廣三SOGO聯名卡於化妝品當日消費單筆滿2萬2再加送200元。還可再享18大銀行滿額送禮券活動。

廣三SOGO下半年度全 力搶攻週年慶商機，線上購物網集結食、衣、住、行等獨家限量商品，最低下殺2折起，再享滿仟抵佰週慶活動，線上線下一起來，衝刺下半年業績。

▲台中廣三SOGO周年慶8日搶先登場，看好消費解悶商機，整檔預估成長3%。圖為壓軸抽大獎。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.6)

今年特別推出最強企劃「實現你的願望清單」你敢拍，我敢送！9/15至10/10憑「美夢成真許願卡」與你的願望商品一起拍照，上傳至廣三SOGO百貨FB粉絲專頁指定貼文，即有機會讓廣三SOGO百貨實現你的願望清單自由，將夢想商品抱回家。