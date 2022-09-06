推動便捷環保交通載具　快充式共享電動機車駛入校園

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暨大共享電動機車首批引進100台能海電能科技生產的全新「EV-50快充式電動機車」，僅需6~15分鐘就可充飽電，續航50公里；而且只要下載專用APP完成會員註冊，即可透過GPS定位進行租賃，且可免鑰匙啟動及歸還機車並完成繳費。
能海電能科技總經理謝創智表示，EV-50外型低調簡約但馬力強大，身材嬌小的女同學也能輕易騎乘。為嘉惠暨大師生，收費方式以不到業界一半的價格，半小時25元計費，可說是收費比照公車收費，如果有協助充電，騎乘時間將延長10分鐘，長期租賃還有優惠。
暨南大學共享電動機車專案初期營運資金八百多萬元，全數由長期深耕太陽能及儲能等綠能產業的綠岩能源公司提供。暨大共享電動機車專案營運是由路得寶租賃公司負責，該公司是全台唯一獲得政府綠色環保標章的租賃業者，目前已在澎湖、小琉球、綠島、金門及台東皆設有門市，經營電動機車及電動汽車的租賃業務，已經服務超過25萬名乘客。
騎乘共享電動機車需備有普通輕型駕照，每部機車配置兩頂安全帽及可更換的衛生襯墊。除政府規定的強制險外，也加保了第三責任險、乘客意外險，提升使用者的安全保障。除在暨大校園設有4組8支充電樁外，目前在埔里鎮上也設有3組6支充電樁供使用者充電，並以學生租屋及消費集中地設有12個還車點。提供師生更自由便利及安全環保的通勤選擇。