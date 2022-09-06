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推動便捷環保交通載具　快充式共享電動機車駛入校園

▲環保綠色交通載具駛入校園，不僅提供師生便捷的交通工具，校園空汙、噪音等也能大幅降低。（圖／能海電能提供）
▲環保綠色交通載具駛入校園，不僅提供師生便捷的交通工具，校園空汙、噪音等也能大幅降低。（圖／能海電能提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-09-06 21:51:33

響應低碳環保，電動機車、電動巴士等已成為新一代主要綠色載具。台灣電動機車大廠能海電能去年投入300台快充式EV-50輕型電動機車，欲打造小琉球成為低碳環保觀光島。今（6）日能海電能科技更攜手綠岩能源、路得寶租賃於國立暨南國際大學舉辦「快充式共享電動機車」啟用典禮，正式宣告環保綠色交通載具駛入校園，不僅提供師生便捷的交通工具，校園空汙、噪音等也能大幅降低。

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▲EV-50電動機車外型低調簡約但馬力強大，身材嬌小的女同學也能輕易騎乘。（圖／能海電能提供）
▲EV-50電動機車外型低調簡約但馬力強大，身材嬌小的女同學也能輕易騎乘。（圖／能海電能提供）
暨大校長武東星致詞時表示，共享電動機車如同神經傳導網絡，串聯起學校與地方的聯繫，今日啟動只是個開始，共享電動機車將透過暨大的場域驗證及師生使用回饋，不斷改進後再擴及更多地區，提供師生、民眾、觀光客使用綠色交通工具，為環保節能減碳盡份心力。

暨大共享電動機車首批引進100台能海電能科技生產的全新「EV-50快充式電動機車」，僅需6~15分鐘就可充飽電，續航50公里；而且只要下載專用APP完成會員註冊，即可透過GPS定位進行租賃，且可免鑰匙啟動及歸還機車並完成繳費。

▲ EV-50電動機車採快充方式，僅需6~15分鐘就可充飽電，續航50公里。（圖／能海電能提供）
▲ EV-50電動機車採快充方式，僅需6~15分鐘就可充飽電，續航50公里。（圖／能海電能提供）
能海電能科技總經理謝創智表示，EV-50外型低調簡約但馬力強大，身材嬌小的女同學也能輕易騎乘。為嘉惠暨大師生，收費方式以不到業界一半的價格，半小時25元計費，可說是收費比照公車收費，如果有協助充電，騎乘時間將延長10分鐘，長期租賃還有優惠。

暨南大學共享電動機車專案初期營運資金八百多萬元，全數由長期深耕太陽能及儲能等綠能產業的綠岩能源公司提供。暨大共享電動機車專案營運是由路得寶租賃公司負責，該公司是全台唯一獲得政府綠色環保標章的租賃業者，目前已在澎湖、小琉球、綠島、金門及台東皆設有門市，經營電動機車及電動汽車的租賃業務，已經服務超過25萬名乘客。

騎乘共享電動機車需備有普通輕型駕照，每部機車配置兩頂安全帽及可更換的衛生襯墊。除政府規定的強制險外，也加保了第三責任險、乘客意外險，提升使用者的安全保障。除在暨大校園設有4組8支充電樁外，目前在埔里鎮上也設有3組6支充電樁供使用者充電，並以學生租屋及消費集中地設有12個還車點。提供師生更自由便利及安全環保的通勤選擇。

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