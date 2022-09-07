中職／曖昧讓人受盡委屈！樂天女孩海鮮趴登場

九月唯一假日主場之元家企業贊助海鮮主題趴就在9/17(六)以及9/18(日)登場，元家企業現場精選海鮮免費吃到爆？海鮮趴主題趴海鮮八道一一上桌，今公布第三道， #樂天女孩將化身水族世界海鮮，來個變裝應猿。 我是廣告 請繼續往下閱讀 海鮮趴六日兩天將在賽前場外舞台區舉辦鮭魚料理直播秀，球團行政主廚潘建安先生搭配Yuri與籃籃為現場球迷朋友獻上球場首創的海鮮料理秀，樂天女孩隊長籃籃(9/18)以及Yuri(9/17)將擔任料理秀的副廚。不只直播秀新鮮，當日十二位女孩將化身成為水族世界的海鮮，海鮮應猿正新鮮！誰是水族世界的鯊魚，誰又是水族世界的章魚？你是鮪魚而我是藍鑽蝦，台灣的海鮮多又豐富，水族世界的海鮮跟樂天女孩一起玩！周六女孩將是籃CEO領軍，凱莉絲、卉妮、Yuri、若潼、筠熹、苡萱、倪暄、琳蛋 、語芯、熊霓、陳伊、宋宋與十元出席，而週日女孩籃籃、阿布舞、曲羿、孟潔、卉妮、菲菲、若潼、倪暄、琳蛋、紫庭、熊霓、林襄、穎樂以及宋宋為大家帶來海鮮應猿！中職／18號王牌！郭俊麟封鎖猛獅 助富邦2連勝日職／炸裂！吳念庭西武令和三連轟中職／冥冥中自有安排！羅力引退賽MVP抽中鐵粉黑哥遺孀中職／中信兄弟又有2人確診 宋晟睿、陳偉漢上一軍