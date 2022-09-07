慶中秋　台南勞工局關懷境外生及移工

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渼爾康化妝品股份有限公司施董事長玉明，對於勞工局主動訪視關懷表達感謝之意，在該公司工讀的境外生及移工共達39名，工作態度認真表現優異，對公司的穩定生產有很大的幫助。公司對他們也視如己出的照顧，交通接送由公司免費提供，對於黃偉哲市長及勞工局溫暖的心意已經收到了，日後也將致力於提供更完善的工作環境。
現場外籍學生與勞工局人員互動熱烈，有學生表示：「來到台南，學校及政府都很照顧我們，能在這個環境唸書真的很幸福，很感謝黃市長」。學生們感激市長及勞工局的心意，平時帶他們到臺南各景點，了解當地的文化習俗，中秋節又到公司來看他們，表示台南是一座美好的城市，未來畢業後希望能留在台南繼續工作，在這個平安溫暖的地方，成就未來的美好人生。
勞工局局長王鑫基表示，黃市長偉哲上任後，指示首創「新南向訪視關懷服務」，主動進入學校、走訪實習工讀企業，除了法令宣導，更重要的是搭起外籍生、學校、企業溝通協調之橋梁。今年該服務更名為「境外生訪視關懷服務」，將港生等各國入境台南的外籍生，納入服務範疇，9月7日也將帶著愛心月餅走訪關懷遠東科技大學、嘉南藥理大學、南台科技大學、崑山科技大學，未來也持續結合內政部移民署，隨時配合學校、企業及學生需求，提供更完整的服務。