又有颱風要來？「首發預報路徑」曝光 下週直逼台灣家門
中央氣象局指出，目前在日本南方海面的熱帶擾動91W仍持續發展當中，由模式預報來看還有增強的機會，預計將等到中秋連假後開始發展。而聯合颱風警報中心（JTWC）（6日）深夜將熱帶擾動升格14W，最新第一次預報路徑上，估計將一路向西、朝台灣直奔而來。「台灣颱風論壇」粉專提到，14W還需要一段時間整合，「有成為颱風機會，但應該不會那麼快」。
根據氣象局預報，軒嵐諾颱風北上撲韓，進一步帶動北風南下，南風北風在台灣附近交會，有利於雲系發展，全台都有短暫陣雨或雷雨，今（7）日台灣附近水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨最為明顯，溫度方面，受微弱東北風影響，北台灣早晚稍涼，低溫23、24度，其他地區約25、26度，白天各地高溫在30至33度。
氣象局提到，太平洋海面上目前正在發展的熱帶擾動，未來有機會發展成颱風，但國際模式預報仍有分歧，美軍估最快9日、歐洲模式則估最快10日才有機會成颱，若成颱將是今年第12號颱風「梅花」。而「台灣颱風論壇」粉專則提到，聯合颱風警報中心（JTWC），已經將91W升格為14W囉！第一報路徑，不確定性極高，先不要想太多，觀望就好，14W需要再一段時間跟旁邊的92W整合，有成為颱風機會，但應不會那麼快！
不過事實上，氣象局也提到，就算成颱，路徑上仍有諸多不確定性，主因太平洋現在呈現一個大低壓帶，多雲系互相牽制、提升預測困難，有一條路線是直接北上往日本，一條是在琉球附近轉彎去南韓，還有一條在宮古島附近轉向黃海，目前各國的預測仍然是處於「天女散花」的狀態，民眾還是要多多關注最新動態。（編輯：張嘉哲）