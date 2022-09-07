好便宜！俄羅斯石油降價30% 印尼想買又擔心美國制裁
俄烏戰爭爆發後，歐美國家不僅對俄羅斯石油祭出禁運措施，美國拜登政府更推動對俄國石油設定價格上限，藉此打擊俄國的收入。但俄羅斯總統蒲亭也不是省油的燈，積極與數個亞洲國家接觸，更給出超優惠的30%折扣，並提供長期的石油合約。對此，印尼官員透露，總統佐科威（Joko Widodo）確實正在考慮購買，但又擔心受到美國禁運打擊的風險。
彭博社（Bloomberg）報導指出，一名不願曝光的西方國家官員私下表示，目前已知俄羅斯向一些潛在的亞洲買家提出了30%的超優惠折扣，俄羅斯此舉明顯是在先發制人，因為七大工業國組織（G7）正在討論對俄羅斯石油訂定制之外的限制措施。俄羅斯選在此時提供低價購買石油的方案，同時還能透過長期合約，找到可替代歐洲的長期買家，等於是一舉數得。
印尼旅遊部長部長Sandiaga Uno在社群媒體發文表示，俄羅斯向印尼兜售石油，並且提出比國際市場低30%的價格，他也證實印尼總統佐科威正在考慮俄羅斯的提議，但政府內部仍有歧異，部份人士擔心會受到美國禁運打擊的風險。
歐盟對俄羅斯攻打烏克蘭祭出的第六輪制裁包括禁運俄羅斯石油，也禁止歐盟的企業為第三國購買的俄羅斯石油提供任何保險及金融服務。這項禁令將在今年12月5日生效。