乳癌晚期別灰心！荷爾蒙陽性用「這治療」延長存活率

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乳癌是由乳房、乳腺組織中發展的惡性腫瘤，約5-10%的乳癌和遺傳有關，其遺傳性因子包含BRCA1/2等基因變異，巫承哲醫師表示，一般而言，女性若有家族病史，會比一般人高出3倍罹患乳癌的風險，其次是肥胖、酗酒、初經提早或生育年齡較晚，也是乳癌的高風險族群之一。在臨床上，乳癌的亞型大致分為三大族群，第一是荷爾蒙陽性HR（Hormone Receptor，荷爾蒙受體）的族群，其中包括ER（Estrogen Receptor，雌激素受體）及PR（Progesterone Receptor，黃體激素受體）」陽性；第二是HER2陽性的族群；第三是三陰性族群。
針對乳癌不同亞型、不同分期，整體治療選擇與方式也有所差異，巫承哲醫師說明，第1期～第3期仍屬早期乳癌，其治療目標在於「根除」腫瘤，以避免未來復發，將以手術治療、放射治療、化學治療或荷爾蒙治療為主；一旦進入晚期，此時癌細胞已轉移到其他器官，使用手術或放療等局部性治療幫助並不大，因此以抗荷爾蒙治療、標靶治療、化學治療等全身性治療為主。
對於不同的亞型，每一種治療方式對於整體的預後評估有重要的指引。巫承哲醫師指出，在台灣，HR陽性／HER-2陰性乳癌佔最大宗，約有50-60%的患者為此亞型，不過整體預後卻是其他亞型當中最佳的，因其乳癌細胞是受到荷爾蒙刺激而不斷增生或轉移，因此會給予抑制荷爾蒙的藥物以對症下藥、阻斷荷爾蒙的刺激，跟化學治療等其他治療方式一樣能夠達到療效，而各種不同的荷爾蒙治療也會以不同的方式，阻斷荷爾蒙對癌細胞的刺激。
▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科巫承哲醫師
荷爾蒙治療武器多，停經前後藥物選擇大不同
荷爾蒙治療有哪些呢？巫承哲醫師說明，如果是停經前的女性，因其荷爾蒙的主要來源為卵巢分泌，其中有兩種治療方式，第一是使用抑制劑，例如：雌激素受體拮抗劑，以阻斷荷爾蒙與癌細胞相接，使癌細胞逐漸壞死，第二是調節下視丘以達到控制卵巢分泌荷爾蒙的效果，讓卵巢功能暫時休眠，使雌激素及月經量降到最低，再給予抗荷爾蒙藥物；停經後的女性，荷爾蒙則主要由周邊脂肪組織轉化而來，因此使用芳香還酶抑制劑（aromatase inhibitor，AI）能有效減少從周邊組織產生的女性荷爾蒙。
巫承哲醫師補充，使用雌激素受體拮抗劑、芳香還酶抑制劑時，一般而言於手術後使用5-8年可有效降低復發率，但在長時間使用之下可能會產生抗藥性，因此現在還有另一種荷爾蒙治療藥物，稱之為「競爭性雌激素受體拮抗劑」在此刻發揮要角，它可以分解癌細胞上的荷爾蒙接受體，讓荷爾蒙無法成功於癌細胞上發揮作用，並且此類藥物目前可以跟口服標靶藥物CDK4/6抑制劑併用，對復發的晚期乳癌患者而言，著實多了一項治療利器。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54773
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