警嗆「我是她男友，找她要幹麻」　阻詐400萬元！

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一分局西區派出所巡佐林漢嘉、警員吳承澔到場了解， 64歲的鄭姓婦人稱有使用社群交友軟體，在軟體上認識一名男網友，兩人相談甚歡進而論及婚嫁，互稱「老公、老婆」，男子稱想與鄭民結婚，並要求鄭民先至銀行辦理約定轉帳。鄭姓婦人先前往第一間銀行辦理成功，約定轉帳共新台幣200萬元至3個陌生帳戶，又於轄內自由路上某銀行同樣要設定約定轉帳新台幣200萬元至3個陌生帳戶時，經行員詢問辦理原因後，發現鄭民疑似遭詐騙，立即通報警方。
警方告知鄭民，詐騙集團常利用話術噓寒問暖擄獲人心，甚至論及婚嫁的，當受害者投入感情時，對方便會佯稱「因為我們是伴侶，所以你要匯錢給我」等語，而警方平時也會至金融機構宣導，行員亦會對民眾「關懷提問」，鄭民這時才驚覺遭詐。警方在400萬元還未被騙徒領走前，趕緊協助婦人辦理銀行帳戶止付。
當婦人隨警方返所製作資料途中，詐團成員再度撥打婦人電話，直呼婦人「老婆」，巡佐林漢嘉霸氣接起電話嗆「我是她男友，你要找她幹嘛?」對方發現詐騙伎倆遭拆穿，立刻掛斷電話。鄭婦表示還好有行員機警察覺，及警方到場即時阻詐，存款才沒落入詐騙集團口袋。第一分局呼籲，詐騙事件層出不窮，尤其是「假交友真詐財」的老梗，詐團成員使用交友軟體，短時間內就論及婚嫁、互許終身，甚至以網公網婆互稱，並要你匯錢、轉帳證明感情；民眾切記網路交友「談心可以、談錢可疑」，民眾察覺有異可立即撥打「110、165」專線尋求協助，警民聯手共同阻詐。