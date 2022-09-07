名家論壇》黃至堯／元宇宙職場，你準備好了嗎？

隨著全球科技巨頭Facebook、微軟等對元宇宙的佈局，「元宇宙」 一下子成為了趨勢跟風口。元宇宙時代下全新的工作形態和業務模式促使企業做出組織形態和管理模式的變革。
Metaverse即「超越宇宙」就是一個平行于現實世界的虛擬空間，集娛樂購物、社交、辦公為一體的網際空間，是未來生活的主要載體。Roblox CEO戴夫·巴斯祖克所說：元宇宙主要特徵包括身份、社交、沉浸式體驗、低延遲通信、多元化、隨地、經濟系統以及文明。
元宇宙將帶給企業以下變化：
元宇宙降低員工出勤、工作空間等成本，把精力集中到工作本身。數字「分身」讓彼此在同一場景，減少因肢體語言缺失對溝通的影響，解決遠端辦公痛點。
- 虛擬實境技術支援，打破時空限制，提升溝通協作效率
實體類服務培訓，線上不如當面互動，AR則提供了更多互動方式，實現技術人員「面對面」遠端指導。
- 助力「面對面」遠程指導，擴大協助範圍
手勢識別及面部表情追蹤，即時翻譯、文字轉錄等都離不開AI技術，工作效率將隨著AI技術進一步提升。
- AI功能內嵌，辦公更為智慧化
全球經濟一體化、黑天鵝頻出，需要組織變革，建立敏捷型團隊應對瞬息萬變的市場。對人員綜合能力有更高要求。
- 對人才複合能力要求提高
元宇宙時代的管理趨勢：
任何地方都能成為辦公場所，同事、客戶分佈在各個國家，管理者需根據實際情況，制定靈敏管理計畫，實現敏捷管理。
- 時空分散交錯，管理計畫定制化
企業管理者需為團隊賦能，給予團隊獨立決策能力，弱化對團隊執行過程的管理，以成果為導向來控制業務品質。
- 以結果為導向，弱化過程監管
未來商業環境中的風險更加難以控制。需要預先制定風險應對機制。因此，需組建靈敏團隊，強化應變能力應對未來的變化。
- 風險更加多變，強化應變能力
人才和團隊有更高要求，核心人才要能抓住關鍵問題，給出解決方案。注重核心人才培養，也要重點打造組織能力。組建多元化團隊，是關鍵成功因素。
- 注重人才培養，增強團隊綜合能力
為了使團隊能夠自我組織，團隊需要減少對CEO的依賴。讓團隊他們在沒有CEO的情況下也能順利的解決問題。自組織是未來的趨勢，要讓CEO不再不可或缺。孫子兵法說，「知彼知己，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼，不知己，每戰必殆」。企業管理要拓寬視野，結合自身經驗及洞察力，對未來需有前瞻預判，預先佈局，動態調整戰略，變革組織形態與管理模式，使團隊多元化、特種部隊化、敏捷化，方能在元宇宙時代找到競爭新態勢！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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