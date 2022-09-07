快見31元了！股匯雙殺 新台幣早盤重貶1.64角觸30.91元
全球經濟局勢日益震盪，美國聯準會（Fed）強勢升息，加上歐洲能源危機，俄羅斯宣布無限期停止北溪一號供氣，讓投資人更加擔憂，美元指數持續走高，非美貨幣趴倒，日圓兌美元更已貶破143價位，新台幣兌美元今（7）日早盤也貶到30.91元，重貶了1.64角，目前在30.901元震盪整理。
市場對於美國聯準會恐激進升息的憂心揮之不去，加上歐洲地區能源危機惡化，抵銷了美國超乎預期的服務業經濟數據，10年期美債殖利率飆升，美股4大指數收黑，其中費城半導體指數跌逾1%。台股今日早盤也開低走低，權值股台積電早盤跌13元，領跌大盤早盤跌250多點，下殺來到14417點，跌幅1.7%，目前仍下跌逾200點。
國際匯市部分，美元指數續站上110，亞洲主要貨幣兌美元趴倒，日圓兌美元更已貶破143價位，一度來到143.57兌1美元，韓元早盤也貶目前來到
1384.90兌1美元，而人民幣兌美元中間價在貶破6.9後，今日續貶來到6.916兌1美元，離岸人民幣更已逼近7，來到6.98價位。
至於新台幣兌美元今日早盤也重貶，以30.78元、貶值3.4分開出，在台股重挫逾200點及亞幣趴倒、外資續匯出之下，新台幣更接連貶破30.8及30.9元價位，一度貶至30.91元、重貶1.64角，目前在30.901元震盪整理，仍貶值1.55角之多。