中秋開喝！海尼根優惠懶人包：買啤酒送限量「鑄鐵烤盤」

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（二）海尼根星銀質感金屬杯
於以下通路及活動間，購買「海尼根星銀啤酒 330ml 罐裝 6 入」或「海尼根星銀啤酒 500ml 罐裝 4 入」，即贈送海尼根星銀質感金屬杯，共有綠、銀、黑、金色隨機出貨。【7-11 9/07-10/04】、【全家 8/24-10/04】、【萊爾富 8/24-9/20】、【OK便利商店 8/25-9/21】、【全聯 9/30-10/14】、【家樂福 9/28-10/11】、【大潤發 9/29-10/12】
（三）海尼根0.0零酒精玻璃瓶悠遊卡
超高還原度等比縮小7公分，無論瓶蓋、瓶身標籤印刷都完美還原海尼根0.0零酒精玻璃瓶，在感應的同時還會發亮放閃。PChome 獨家開賣，「海尼根0.0零酒精罐裝6入2組」，再加上3D 造型悠遊卡，優惠價669元；「海尼根0.0零酒精瓶裝24入一箱」加立體悠遊卡，優惠價 999元，線上開賣至售完為止。
（四）海尼根星潮露營椅、海尼根百變桌板折疊箱
於【7-11 9/7~10/4】買「海尼根指定包裝」享88折優惠，再加價199元即可獲得海尼根星潮露營椅或海尼根百變桌板折疊箱乙個，7-11通路獨家販售。
臺虎精釀日常系列「再見柚子淡艾爾」回歸！酒標設計正是在夜空中賞月，皎潔柚子月亮浮出沈靜海面，散發月光色的韓國黃金柚，就像晴朗月圓之夜。口味用果香當前奏，尾韻暗藏柚皮的微苦微麻，淡雅細緻的黃金柚果香特別應景，因應中秋節再次上市，每罐售價69元，在全家超商、神農市場開賣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！