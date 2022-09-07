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中秋開喝！海尼根優惠懶人包：買啤酒送限量「鑄鐵烤盤」

▲中秋開喝，海尼根祭出買啤酒送鑄鐵烤盤，在全家通路限量推出。（圖／海尼根）
▲中秋開喝，海尼根祭出買啤酒送鑄鐵烤盤，在全家通路限量推出。（圖／海尼根）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-07 10:54:38

中秋節烤肉聚會除了大口吃肉外，許多人會準備沁涼啤酒一同暢飲，海尼根也在各大通路推出限時優惠，買就送質感金屬杯、星級鑄鐵烤盤等週邊商品。針對中秋節到來，臺虎精釀宣布「再見柚子淡艾爾」再度回歸，在中秋前夕再次上市開賣。《NOWnews今日新聞》整理限時優惠好康一次看。

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（一）海尼根星級鑄鐵烤盤
於【全家 9/20 前】購買「海尼根原味 330mL鋁罐2箱」售價 1,858 元，即贈海尼根星級鑄鐵烤盤乙個，全台限量1,200 組。

▲海尼根星銀質感金屬杯共推出四色，有綠、銀、金、黑。（圖／海尼根）
▲海尼根星銀質感金屬杯共推出四色，有綠、銀、金、黑。（圖／海尼根）
（二）海尼根星銀質感金屬杯
於以下通路及活動間，購買「海尼根星銀啤酒 330ml 罐裝 6 入」或「海尼根星銀啤酒 500ml 罐裝 4 入」，即贈送海尼根星銀質感金屬杯，共有綠、銀、黑、金色隨機出貨。【7-11 9/07-10/04】、【全家 8/24-10/04】、【萊爾富 8/24-9/20】、【OK便利商店 8/25-9/21】、【全聯 9/30-10/14】、【家樂福 9/28-10/11】、【大潤發 9/29-10/12】

▲海尼根玻璃瓶悠遊卡，將酒瓶等比縮小。（圖／海尼根）
▲海尼根玻璃瓶悠遊卡，將酒瓶等比縮小。（圖／海尼根）
（三）海尼根0.0零酒精玻璃瓶悠遊卡
超高還原度等比縮小7公分，無論瓶蓋、瓶身標籤印刷都完美還原海尼根0.0零酒精玻璃瓶，在感應的同時還會發亮放閃。​PChome 獨家開賣，「海尼根0.0零酒精罐裝6入2組」，再加上3D 造型悠遊卡，優惠價669元；「海尼根0.0零酒精瓶裝24入一箱」加立體悠遊卡，優惠價 999元，線上開賣至售完為止。

（四）海尼根星潮露營椅、海尼根百變桌板折疊箱
【7-11 9/7~10/4】買「海尼根指定包裝」享88折優惠，再加價199元即可獲得海尼根星潮露營椅或海尼根百變桌板折疊箱乙個，7-11通路獨家販售。

▲海尼根星潮露營椅、海尼根百變桌板折疊箱，為7-11通路獨家販售。（圖／海尼根）
▲海尼根星潮露營椅、海尼根百變桌板折疊箱，為7-11通路獨家販售。（圖／海尼根）
臺虎精釀日常系列「再見柚子淡艾爾」回歸！酒標設計正是在夜空中賞月，皎潔柚子月亮浮出沈靜海面，散發月光色的韓國黃金柚，就像晴朗月圓之夜。口味用果香當前奏，尾韻暗藏柚皮的微苦微麻，淡雅細緻的黃金柚果香特別應景，因應中秋節再次上市，每罐售價69元，在全家超商、神農市場開賣。

▲臺虎精釀「再見柚子淡艾爾」330ml，售價69元。（圖／業者提供）
▲臺虎精釀「再見柚子淡艾爾」330ml，售價69元。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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