最美港姐1家3口首同台！傳李嘉欣兒「成年爽領千億遺產」
譽有「最美港姐」封號的52歲女星李嘉欣，自從和香港船王許愛周之孫許晉亨結婚後就淡出演藝圈，鮮少在公開場合露面。沒想到1家3口日前竟罕見同台，更讓人關注的是，她11歲的兒子許建彤，不僅台風穩健，甚至快高過爸爸，再加上外傳許家約有1568億台幣的家產，均轉由家族信託基金，預計許建彤成年後就能繼承所有遺產。
5日在香港紅勘體育館舉辦的國際慈善活動，李嘉欣1家3口從舞台中間緩緩登場。有趣的是，才年僅11歲許建彤不但沒有怯場，還大開爸媽玩笑，「為什麼今晚我們會來紅勘體育館？你們是打算唱歌嗎？」得到觀眾笑聲後，他才說：「大家可以放心，他們今晚不會唱歌。」影片隨著李嘉欣PO在微博後迅速引起話題，大家都在稱讚許建彤的表現。
另據媒體報導，事實上，李嘉欣對這位即將繼承千億家產的兒子非常用心，更堅持送到公公「船王」許世勳的母校念書，一方面成為爺爺的學弟，一方面也希望許建彤能在嚴謹的環境下學習成長，避免養成像王子一樣的個性。
據傳，許世勛2018年逝世後，有400億港幣（約1571億新台幣）的遺產，早在生前就規劃好轉為家族信託基金和保單，而李嘉欣夫婦每月則可以領取200萬港幣，相當於784萬新台幣。另外也有報導稱，等到孫子許建彤成年後，1家3口就能提領所有遺產，但這項消息並未獲得李嘉欣夫婦證實。（編輯：詹鎰睿）