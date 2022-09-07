桃園帝璽2866萬拍出　執行署拍賣逾7097萬元挹注國庫

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其次為台中分署拍賣台中市潭子區勝利12 街透天厝，以1437萬9999元高價賣出；新北分署拍賣新北市林口區小南灣段家族式墓園以473萬6000元拍定；台南分署拍賣台南市東區光明段土地以343萬3000元拍定；高雄分署拍賣高雄市三民區中華段土地及建物以68萬8888元拍定。
屏東分署以66萬元拍定屏東縣潮州鎮新榮段2筆土地；花蓮分署以63萬6800元價格拍定台東縣太麻里鄉金星段土地；宜蘭分署以168萬8889元價格拍定基隆市中山區榮華段土地。
至於動產拍定金額總計385萬519元，其中，最受吸睛也是拍定金額最高者為高雄分署推出的IVECO露營車，經熱烈搶標，終以110萬元拍定；士林分署以28萬元拍定1輛LEXUS；新北分署以22萬元拍定1輛小貨車，桃園分署以13萬2000元價格拍定1輛BMW。
各分署也推出包含：陽信、三信、板信、泰山企業、太平洋電線電纜等多家公司股票，都順利賣出；其餘拍定的動產，包括：歌林智能自動機器人掃地機、超潑保暖觸控手套、石材印章、招財樹、鹽燈、紅龍擺飾、玉石藝品、珠寶、玉飾、原住民手作商品、手機3C配件、各廠牌手錶、飯店毛巾、茶葉、手工皂等優質好物，讓民眾熱烈搶標。