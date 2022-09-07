四川強震已74死！「逃命遇封控、救災先核酸」掀爭議

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地震發生時，許多人的本能都是逃生，但不少四川居民卻因為防疫的封控政策，被鎖在小區中，甚至傳出有前往救災的消防員，被要求得先排隊做核酸，引發外界嘩然。
《自由亞洲電台》引述成都維權律師盧思位的說法，聲稱地震當下，許多居民都跑到樓下，可他居住的小區不但是封控優先，甚至有鄰居也認同社區的做法，他還因此和1位居民發生肢體衝突：「地震避險優先權應遠高於疫情，這是基本的邏輯和常識。」
報導指出，四川地震後，當地有被封控的居民逃下樓，大門卻因防疫關係，被鎖上或用鐵板焊死，影響逃生路線，踹也踹不開，無奈之下只好返回家中；還有網上流傳的短片顯示，前往救災的消防員在進入災區之前，必須先排隊做核酸。對此，成都市衞健委回應，若防控期間發生地震、火災及洪水，市民應該做好防護及安全撤離，盡量減少聚集和接觸，待災害結束後再評估疫情風險和後續處理。
不少中國網友在微博等平台上痛批：「哪有地震了還讓做核酸的道理」、「川渝人民是真的知道地震有多危險，也真的受到過地震帶來的創傷，地震還在喊著下樓做核酸的人真的沒經歷過08年的痛嗎」、「跟埋在瓦下的災民說，再堅持一下！救援人員正在做核酸檢測」、「是要抬出來快斷氣的也測核酸，等核酸報告出來再上救護車急救嗎？」
然而，也有人認為事情沒有麼嚴重：「沒人因為做核酸或者封控，以至於在四川地震中不幸遇難吧？看微博這輿論氣氛，我以為屍山血海了呢」，還有人質疑影片的真偽，說有部分救災人員做核酸的畫面其實是之前山火肆虐時留下的。
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