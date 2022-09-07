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AKIRA扯衣露大肌肌！41歲狀態驚人　網友：志玲好幸福

▲41歲AKIRA臉蛋、身材保養得宜。（圖／EXILE AKIRA IG）
▲41歲AKIRA臉蛋、身材保養得宜。（圖／EXILE AKIRA IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-07 12:31:232022-09-07 13:16:00

林志玲今年元旦前在日本產下混血男娃，5月出版著作《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》，分享成為人妻和人母的心情，AKIRA則表示「寶寶很平安很健康」，以及收到岳父送的懷錶，笑說未來要傳承給兒子。AKIRA近日在IG分享多張工作側拍照，打赤膊秀出精壯身材，網友直呼：「志玲姊姊好幸福！」

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AKIRA近期忙於放浪兄弟的巡迴演唱會，5日上傳在名古屋場次的現場照，他扯掉白上衣，裸露精實上半身，胸肌、二頭肌及腹肌線條明顯，沒有一絲贅肉，41歲狀態十分驚人，配文寫下：「Never, never, never, never give up! Don’t lose faith ‼︎」

▲AKIRA身材維持得相當好。（圖／EXILE AKIRA IG）
▲▼AKIRA身材維持得相當好。（圖／EXILE AKIRA IG）
▲▼AKIRA身材維持得相當好。（圖／EXILE AKIRA IG）
▲▼AKIRA身材維持得相當好。（圖／EXILE AKIRA IG）
▲▼AKIRA身材維持得相當好。（圖／EXILE AKIRA IG）
貼文吸引5.4萬人按讚，不少網友大讚：「不愧是林志玲老公」、「人生贏家」、「姊夫身材太棒了吧」、「根本大衛雕像」、「男人中的男人」、「超級無敵性感，太帥了姊夫」、「光是看著就覺得幸福」！

▲林志玲3周年婚曬老公、兒子。（圖／翻攝林志玲臉書）
▲林志玲結婚3週年分享一家三口合照。（圖／林志玲臉書）
AKIRA晉升人父後接受《NOWnews今日新聞》訪問，透露和林志玲在家都是互相協力育兒，「都一起來，換尿布、餵奶，有時間就會一起執行」，也說夫妻會一起討論怎麼教孩子，兩人偏向讓孩子自由成長、發覺自己的個性、喜歡什麼，他們再從旁輔助，笑說兒子的長相融合他和志玲，「希望之後有時間，可以趕快回來（台灣）」。（編輯：楊穎軒）

▲林志玲和AKIRA晉升新手爸媽。（圖／林志玲工作室提供）
▲林志玲、AKIRA晉升新手爸媽。（圖／林志玲工作室提供）

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