AKIRA扯衣露大肌肌！41歲狀態驚人 網友：志玲好幸福
林志玲今年元旦前在日本產下混血男娃，5月出版著作《剛剛好的優雅一志玲姊姊修養之道》，分享成為人妻和人母的心情，AKIRA則表示「寶寶很平安很健康」，以及收到岳父送的懷錶，笑說未來要傳承給兒子。AKIRA近日在IG分享多張工作側拍照，打赤膊秀出精壯身材，網友直呼：「志玲姊姊好幸福！」
AKIRA近期忙於放浪兄弟的巡迴演唱會，5日上傳在名古屋場次的現場照，他扯掉白上衣，裸露精實上半身，胸肌、二頭肌及腹肌線條明顯，沒有一絲贅肉，41歲狀態十分驚人，配文寫下：「Never, never, never, never give up! Don’t lose faith ‼︎」
貼文吸引5.4萬人按讚，不少網友大讚：「不愧是林志玲老公」、「人生贏家」、「姊夫身材太棒了吧」、「根本大衛雕像」、「男人中的男人」、「超級無敵性感，太帥了姊夫」、「光是看著就覺得幸福」！
AKIRA晉升人父後接受《NOWnews今日新聞》訪問，透露和林志玲在家都是互相協力育兒，「都一起來，換尿布、餵奶，有時間就會一起執行」，也說夫妻會一起討論怎麼教孩子，兩人偏向讓孩子自由成長、發覺自己的個性、喜歡什麼，他們再從旁輔助，笑說兒子的長相融合他和志玲，「希望之後有時間，可以趕快回來（台灣）」。（編輯：楊穎軒）