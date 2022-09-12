鄉民狂讚廠商回應了！悅氏「超胸」女神爆紅回歸

近期有支廣告片超夯，片中女主角由知名健身教練「孟橙老師」主演，由於笑容甜美身材火辣，竟意外掀起網路討論，吸引百萬人爭相觀看，流量數甚至超越許多知名品牌找大咖藝人代言的效果，網友紛紛大讚「加碼再拍拜託」、「導演真的懂拍」。
日前，悅氏礦泉水推出新品項「鎂日補給運動機能水」，同時也上傳新的宣傳廣告，並公布在官方YouTube，其中「重訓篇」、「跑步篇」一個月內皆創下近百萬流量，被網友戲稱是視覺與聽覺的雙重享受。鄉民更在網路齊聲要求加碼，希望能夠開拍第三篇，如今廠商也回應許願要求，再次與孟橙合作「一天都很鎂-礦泉水女神篇」，並於臉書粉絲團公布貼文訊息，截至收稿日該貼文已經超過三千人按讚與六百則留言，網友們紛紛暴動討論：「看完想買來喝喝看，剛好有在健身～廣告讚」、「孟橙老師的ASMR」、「已經買一箱放在後車廂了」、「做夢都夢到看了3小時」、「悅氏也懂流量密碼」，就連網路紅人聞氫哥也留言表示「我真的好喜歡」。
畫面中，孟橙一身純白睡衣從床上睡醒，女友視角與白皙美腿徹底掌握流量密碼，加上導演近距離拍攝手法，拳擊場上只見孟橙身穿白色運動背心展現傲人上圍，緊身運動褲凸顯臀部線條與修長美腿，甜美臉蛋令人看了著迷，短短10天內YT影片觀看次數已經突破百萬，網友熱烈回應：「這根本神作」、「一不小心就看了一個下午」、「2022年最受臉書紳士喜愛的品牌」、「看了一個多小時還沒看完的廣告欸」、「4K畫質香爆」。
事實上，孟橙是網路上非常知名的健身教練「孟橙老師」，長相甜美、身材火辣，原是Twitch遊戲實況主「愷蒂喵」的她，擁有台大中文系高學歷，也登上過PTT表特版，如今擔任悅氏廣告女主角再掀熱潮，不僅讓男生們為之瘋狂，女生也都視為理想體態標準。
除了廣告內容吸精，悅氏本次推出的「鎂日補給運動機能水」其實大有來頭，和其他運動飲料不同，「鎂」是人體所需礦物質，有助於維持醣類正常代謝、肌肉正常功能，運動後補充鎂不僅促進新陳代謝、增強體力、健康維持等效果，大包裝容量880ML針對運動族群專門設計，一瓶搞定所需能量增加體內環保，讓「鹼性水+鎂」輕鬆享受運動一天都很鎂。