連千毅爭端不斷！如今淪「假貨天王」11年涉7大暴力刑案
知名直播主連千毅涉嫌販賣詐欺NFT商品，檢警經過半年暗中調查，昨日一舉登門搜索，將連千毅與其合夥人、員工等3人帶回，並查扣大量名錶、鑽戒、iPhone手機等，但卻「全為假貨」，檢方今（7）日凌晨複訊後諭令20萬元交保，其餘三人5萬到10萬交保。一直以來，連千毅的爭端就不曾間斷，常因各種爭議而上新聞，過去也有因毆打警察、暴力討債、嗆網友吃漢堡以及直播間的紛擾等吃上官司。
據了解，連千毅過去曾任竹聯幫天龍堂堂主、後來轉入天道盟太陽會，因口條好、反應快，在道上被大哥認為是個好人才，但個性與行事作風強悍衝動且易怒。他在2011年間，受委託到雲林債務人家中恐嚇討債，遭判拘役50日；2011年7月毆打員警造成對方右手指骨折、兩手肘手臂有多處擦傷，以觸犯妨害公務罪現行犯移送偵辦，遭判刑3月；2015年，在桃園對公務員暴力討債，遭判5月，需入獄服刑，但他卻在報到當天，搜身發現身上藏有一把手指虎，被追訴一條違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，加判3個月徒刑。
就在連千毅出獄後，他轉向進軍直播產業，成立「蘭庭國際精品公司」，但2019年與寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁爆發「直播主之亂」的糾紛，在高雄一連三天發生砸車、砸店以及街頭械鬥事件，還傷及無辜民眾。兩人先後落網，但鄭又仁35萬元交保，連千毅則在被羈押311天後，一審判決7年有期徒刑，另涉及恐嚇等罪判刑1年可易科罰金，並裁定以450萬交保、限制住居，目前還上訴中。
其他犯行還包括恐嚇網友、消費糾紛等，連千毅都因出言恐嚇而曾對方提告，並因強制罪、恐嚇危害安全罪送辦。此次則是因連千毅在直播時開賣NFT，且聲稱可以兌換名牌、鑽石、精品等，但卻遭網紅網紅「勾起你心中的惡」以及直播主Mini蝶，踢爆有詐騙嫌疑，以海撈將近千萬。
刑事局偵四大隊歷經半年調查，暗中蒐證，6日下午前往新北市五股區以及其蘆洲住宿登門搜索，查扣NFT發行商業文件及相關電腦主機，以及大量手錶、鑽石、3C產品，但經查全為假貨。目前全案仍在擴大調查偵辦中。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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