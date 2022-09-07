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八點檔男星安定亞選高雄市議員！曾演《金家好媳婦》爆紅

▲本土劇男星安定亞飾演《金家好媳婦》中的「漢聲爸」張正輝爆紅，而他1日也宣布要投入高雄市議員選戰。（圖／翻攝自《三立台劇 SET Drama》YouTube）
▲本土劇男星安定亞飾演《金家好媳婦》中的「漢聲爸」張正輝爆紅，而他1日也宣布要投入高雄市議員選戰。（圖／翻攝自《三立台劇 SET Drama》YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-07 21:38:04

本土劇男星安定亞（本名：李建輝）演過不少齣八點檔，先前演出《金家好媳婦》中的「漢聲爸」張正輝而爆紅，不過卻鬧出互毆事件，形象一落千丈。而近日，他宣布要替台灣民眾黨拼選高雄市議員，還用八點檔劇照來當選舉布條，掀起熱議。

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▲安定亞（本名李建輝）宣布投入高雄市議員選舉。（圖／翻攝自李建輝臉書）
▲安定亞（本名李建輝）宣布投入高雄市議員選舉。（圖／翻攝自李建輝臉書）
安定亞1日在臉書宣布，要以本名「李建輝」參選高雄市第11選區市議員選戰，也時常在臉書發出勤跑鄉里拜票的照片，其中，他轉發馮啟彥醫師的照片時，還有一張可以清楚看見他拿《意難忘》中劇照來當主視覺看板，意難忘三字還放很大，相當吸睛。

▲本土劇男星安定亞要以本名李建輝參選高雄市第11選區市議員。（圖／翻攝自李建輝臉書）
▲本土劇男星安定亞要以本名李建輝參選高雄市第11選區市議員。（圖／翻攝自李建輝臉書）
事實上，他在2013年爆出與藝人秦楊酒後互毆的事件，根據警方調查，兩人原本關係不錯，當時相約在遠企飯店見面，秦楊吃飯之餘想叫傳播妹來陪酒，豈料因傳播妹遲到，雙方一言不合發生衝突；此外，他於2018年又爆出在KTV唱歌酒醉後，跑到廚房踹服務生屁股，導致對方身上多處挫傷，當時遭北檢依傷害罪起訴，不過後來雙方和解，獲得撤告，因此判公訴不受理。

▲安定亞（本名：李建輝）拿《意難忘》中劇照來當主視覺看板，意難忘三字還放很大，相當吸睛。（圖／翻攝自馮啟彥醫師臉書）
▲安定亞（本名：李建輝）拿《意難忘》中劇照來當主視覺看板，意難忘三字還放很大，相當吸睛。（圖／翻攝自馮啟彥醫師臉書）
而他在2020年放棄了20年演藝生涯，回老家首度跨足政界參選立委，他當時表示自己雖有不少負面新聞，但都只是因為個性比較衝動，可是自己不是壞人，比起那些違背民意，甚至貪污的民意代表，根本是「小巫見大巫」，甚至還秀出良民證自清。（編輯：郭佩蓉）


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