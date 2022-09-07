《新楓之谷》主題曲正式上線！天王星號召「Level UP」

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此外，官方搶先預告一年一度限定職業「神之子」，將於9月21日開放，充滿時間力量的「神之子」擁有特殊雙人共鬥系統，可體驗截然不同的狩獵快感！
這次遊戲主題曲「Level UP」，由原子少年成員吳昱廷親自填詞，這首歌既是「天王星」的追夢三部曲的最終章，也象徵「天王星」少年們已經全面升級，前往下一個戰場；追夢之後更要逐夢，這點也可以從賽博龐克風格的MV中顯現端倪。這次特地到桃園廢車場拍攝，因為特殊的場地風格，過去也吸引不少廣告場景在此取景；為了呈現最好的畫面，「天王星」成員十分敬業，即使連日行程滿檔，當天更是從清晨拍到凌晨，但少年們熱血澎湃，MV中完全看不出來是熬夜到四點的模樣，反而每個人都活力滿滿，也被導演笑稱「果然是年輕人」。
MV中「天王星」少年們也化身《新楓之谷》盜賊及冒險家職業：⾼胥崴為隊員條配著HP/MP藥水；蔡承祐為駭客，蒐集著敵方情報資料；唐立杰在幫隊友們焊接製作武器裝備，讓全員戰鬥力提升；吳昱廷與高有翔盤點著搶奪來的金幣寶物；小孩在天王星通緝令前，挑釁意味十足、金雲在封鎖線前象徵著即使困難重重，為了目標依舊無懼挑戰的精神。
這次MV在預告時就已收獲粉絲的大量好評，粉絲盛讚彷彿是在看電影一樣，精彩畫面讓快歌更加有感，簡直帥出新高度；這次舞蹈也比以往提升了不只一個等級，過程中也加入跟歌名呼應的動作，顯示原子少年「天王星」已經全面升級。少年們也笑稱，雖然是目前練過最難的一支舞，但因為已經「Level UP」的關係，所以兩週內就練好了。這麼出眾的表現，除了是給從選秀舞台到現在一直支持的粉絲們一個最精彩的回饋，也希望給家人好友們一個滿分的成績單；高有翔說MV正式釋出後第一個就傳給媽媽看，也感謝家人們一路上的無條件支持及鼓勵我；小孩說要傳給爸媽看，讓他們看看自己的兒子出道的第一首歌有多帥，在外面闖出什麼樣的名堂。少年們直率且自信的回答，也讓人感受到原子少年「天王星」一直以來的努力，也希望傳遞這樣正向能量給所有人。