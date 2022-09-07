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百萬年薪要買房壓力好大！比10年多花250萬　面積卻少4坪

▲根據聯徵中心最新資料顯示，百萬年薪族群過去10年平均購屋總價超過千萬元，比起10年前增加250萬，但買到的面積竟還小4坪。（圖／NOwnews資料照片）
▲根據聯徵中心最新資料顯示，百萬年薪族群過去10年平均購屋總價超過千萬元，比起10年前增加250萬，但買到的面積竟還小4坪。（圖／NOwnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-09-07 16:17:542022-09-07 16:18:33

房價高漲、通膨時代來臨，過去10年買房不只壓力變大還縮水了！根據聯徵中心最新資料顯示，10年前80~100萬元與100~120萬元、約莫百萬年薪的購屋人，購置房屋總價約866~967萬元，不過今年第2季年收入百萬元左右的族群，平均購屋總價增加到1114萬元與1216萬元，相較於10年前房價多出約250萬元，更慘的是，買到的面積還小了約4坪，買房的壓力真的對中產階級是相當大的考驗！

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，10年前百萬年薪購屋人房價與所得比約為8~9倍，10年後則增加到11~12倍，雖然房價負擔增加，但因為30年期的房貸當道，可以有效降低當前每月的房貸負擔，不過買的坪數卻少了4坪，主要因為過去10年期間房價變貴，加上小家庭當道，因此購買的面積也變小。

統計顯示，2012年第二季年收入80~100萬與100~120萬元的族群，平均購買房屋總價為866萬與967萬元，10年前百萬年薪購屋總價還未突破千萬元，且貸款成數普遍落在74%左右。

不過今年第2季年收入百萬元左右的族群，平均購買房屋總價則來到1114萬元與1216萬元，購屋總價超越千萬元，且貸款成數幾乎也是「貸好貸滿」，房貸中位數來到8成左右。

曾敬德指出，雖然現在百萬年薪房價所得比達11倍，不過這都是個人所得與購屋統計，實際上可能是雙薪家庭購屋，另一半的所得並未計算在內，實際上的家庭房價所得比不會這麼高，另外，30年期的房貸的確可以降低當前民眾購屋負擔，但長期利息也會繳得比20年前更多，尤其當前利率未來還是看漲的狀況下，建議理財偏向保守的族群，可以有錢就先償還本金，降低房貸負擔與利息支出。

 

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