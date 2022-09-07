金鐘57／怎麼會沒入圍！劇迷曝「金鐘2大遺珠」嘆：誇張
第57屆金鐘獎入圍名單於今（7）日公布，劇迷們看完名單後心情大不同，不少人見到喜愛的演員沒入圍，也紛紛列出心目中的遺珠，其中「王淨」和「連俞涵」受到最多網友提及，「沒連俞涵？」「在等俞涵的說」、「比悲傷王淨沒入圍真的扯」。
有網友在PTT發文，轉貼電視金鐘入圍公布記者會的直播，而隨著獎項一一揭曉，網友討論也越來越熱烈。其中，在公布迷你劇集電視電影的男女主角、男女配角獎時，除了王淨，演員王柏傑、范少勳、邵雨薇、白潤音、曾少宗、姚以緹都以《比悲傷更悲傷的故事：影集版》順利入圍。
對於王淨沒入圍，就有大批網友紛紛留言，「王淨比悲傷竟然槓龜…」、「王淨呢？？？？？？？」、「王淨好可惜，演的很好欸」、「王淨也沒有」、「沒有王淨？驚」、「連俞涵和王淨QQ」、「比悲傷王淨沒入圍真的扯...」。
此外，網友心中的大遺珠除了王淨，還有《茶金》女主角「連俞涵」，「連俞涵沒入圍女主角真扯.....!!!!」、「連俞涵是超級大遺珠+1」、「連應該是大熱門吧...」、「俞涵QQ」、「茶金沒女主太誇張了吧」、「連俞涵沒入圍真的誇張...」、「茶金只有女主角沒入圍，其他全都有」、「遺珠名單第一名就連俞涵了吧」。
其他網友則表示，「華燈洗版XDDDD」、「火神好少喔......」、「沒有火神好可惜」、「華燈一堆耶XDD」、我只想知道，女配為什麼沒有吳慷仁XDD，寶寶~」、「戲劇沒有火神跟女主沒有增額最可惜」。（編輯：郭佩蓉）