市民減負擔城市更減碳　張善政推「幸福里程30K」

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張善政指出，交通一直是桃園市民想要改善的問題，為了鼓勵大家搭乘大眾交通運輸工具，推動節能減碳，他今天還特地搭乘公車，再轉騎乘YouBike到記者會現場。他表示，這幾個月和桃園鄉親互動交流，大家都對改善交通非常期待，桃園除了市區內通勤，也有很多通勤族前往外縣市，加上一些基礎建設施工的衝擊，讓交通名列很多市民「進步清單」的第一名。
張善政說，為了嘉惠桃園市民、鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，同時節能減碳並改善桃園交通現況，正式推出「幸福里程30K」交通政策，讓桃園市民享有「搭乘市區公車每日20公里免費」及「騎乘YouBike每日一次『1小時」』免收費」，由於騎乘YouBike一小時路程約10公里， 加上市區公車20公里免費，就是「幸福里程30K」桃園鄉親的交通便利數字。
張善政表示，這2項措施是在原有福利優惠的基礎上加碼推出，像是學生折扣、敬老折扣等都依舊實施；另外，考量要根本解決桃園交通問題，其他配套也將同步實施，包括比照雙北平均公車車齡8年的標準，鼓勵積極汰換桃園老舊市區公車，並以交通部及民間捐贈方式，加速購置電動公車；推動YouBike加速升級，社區設立更多共享單車站；再搭配現行桃園YouBike「前半小時免費，未滿4小時每30分鐘10元」的優惠，讓大家搭乘桃園的各類大眾運輸、轉乘都更便利，市民減負擔，城市更減碳。