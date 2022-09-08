房市／信義房屋用PropTech　幫你找到命中那間房

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畢竟大部分人一輩子買房的次數可能不多，甚至就那麼一次，要在茫茫屋海中找到命定的房子其實並不容易，陳世強說到。尤其過去還沒有房地產科技時，一般人決定要買房，通常會開始找房仲，提出需求請房仲幫忙找到合適的房子，但這關係到是否可以找到可靠的房仲、房仲是否足夠了解需求，以及是否能掌握你想要的案源。
但是每一間房子的條件不同，每個人買房的需求也不同，往往需要花費大量時間與心力，甚至有時候以為自己買到最適合的房子了，又發現有另一間更適合或是價格更漂亮的，陳世強說，這或許不是房仲不夠了解客戶需求，而是可能就這麼剛好沒有找到而已，也因此，過去常說買房需要一點緣分。
「不管是房仲還是客戶，人總會有一個理解的極限值」陳世強說，因此透過數位科技反而能找到更多的可能性，智能推薦除了幫助買房客戶，不再需要靠運氣找到最適合的房子，對賣屋的客戶來說，同樣能更有效率的媒合到合適買方。據統計，從智能推薦推出以來，已幫助帶看及洽談量成長了3成，帶看量成長精準度也相對更高，幫助賣屋屋主快速進入洽談流程，節省時間心力更快賣出房子。
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