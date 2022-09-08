餐飲小開曾急症發作病危！父夢見媽祖婆笑了 他馬上脫險
由高雄電影節主辦的「請神造夢：XR 沉浸式演唱會」將於10月21日高雄 LIVE WAREHOUSE熱鬧登場，這場由金曲、金音天團血肉果汁機與大象體操領軍，以「迎神」為主題結合九天民俗技藝團擊鼓節奏及DJ Mykal a.k.a.林哲儀串場電音開炸營造一場別開生面的「眾神派對」。其中餐飲小開，也就是血肉果汁機鼓手彥文，則是分享自己與媽祖的奇妙故事。
講起與神明的淵源故事，血肉果汁機主唱GIGO特別透露，家裡有一副對聯寫在大理石上，是媽祖娘娘下凡來寫的，他表示：「這副對聯是爸爸當初為了紀念阿公，所以想要把他的名放在對聯左右的頭來發想，不過他怎麼都想不出好的，然後媽祖娘娘就用一手漂亮的好字完美都解決了老爸的孝心。」鼓手彥文則說到：「小時候腹膜炎發作病危，在開刀房外等待我的爸爸睡著了，在夢裡他夢到平常愛看廟會遶境的我，去媽祖的轎子前面搶了一個令旗，然後媽祖婆就笑了一下，點了我的頭一下，瞬間我爸就醒來了，醫生告訴他我沒事了。」
至於大象體操的凱翔則表示，自己曾有跟著白沙屯媽祖遶境而徒步走在快速道路上「奇特」經驗，他表示：「我受到太太的影響，很常參與白沙屯媽祖的徒步進香。有一次媽祖在夜裡走上快速道路，數萬名鄉親也跟著走上去，警察連忙協助開道。能徒步走在一般時速要八十公里以上的快速道路，真的是人生最特別的一次感受！」