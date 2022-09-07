中秋送禮搶翻！直擊台北3間老字號餅舖 排隊2小時也甘願
中秋連假將在這個週末登場，除了準備開心吃烤肉的心情外，許多民眾也紛紛開始搶購月餅禮盒，不論送禮、自吃兩相宜。《NOWnews今日新聞》記者今（7）日直擊台北三間最受歡迎老字號餅店，包含台北犁記、佳德糕餅、裕珍馨，現場大排長龍，長長人龍沿著騎樓看不到盡頭，隊伍內的民眾直呼：「最久排過2個小時！」查詢店家官網，目前網路庫存全都售完，還沒買到的民眾現在只能前往店面排隊購買。
記者今日前往捷運松江南京站附近老字號餅店一級戰場，從遠處看就能清楚看見台北犁記超長排隊人潮，一直排到一個街角外的長榮桂冠酒店，顯見犁記超高人氣。實際採訪現場排隊消費者，一名來自南部的民眾表示她已經排了45分鐘，「但這還不是最久的，我等過2個小時。」她更熱情透露自己就是衝著犁記最有名的小月餅來的，打算帶回南部送家人，「剛剛已經去佳德買一輪了，很喜歡他們家綠豆椪月餅。」
目前犁記官網顯示訂單已接滿，現在只接受現場排隊購買現貨，不過想購買的民眾別緊張，有選購出來的消費者表示店內貨量充足，中秋節前還是可到現場選購。
佳德糕餅在台北已飄香47年，不僅深受台灣國人喜愛，國外旅客來台都指名要買佳德伴手禮，顯見品牌口碑。直擊佳德現場發現雖排隊人潮沒有犁記來得多，但店門口張貼多張「已售完」公告就可知中秋檔期生意有多好。根據張貼公告來看，目前佳德店內紅豆麻糬Q餅、牛奶酥餅、太陽餅、蔥軋餅系列、老婆餅都已賣完，其他像是鳳凰酥、鳳梨酥等都還有，不過店家也說：「所有商品以現場為主，賣完為止。」想購買的民眾可能手腳快一些了。
被譽為「奶油酥餅的故鄉」的老字號品牌裕珍馨自1966年就在台北陪伴著民眾。雖然實際走訪發現今年裕珍馨人潮似乎沒有往年來得多，但是裕珍馨還是透過官網宣布訂單全數售罄，想要選購的民眾須親自到門市或專櫃詢問。不過還沒買到的人不需擔心，位於長安東路的裕珍馨台北旗艦店貨量仍相當充足，中秋節前還是可以選購禮盒送人或自吃，開心團聚過中秋。