名家論壇》錢震宇／看楊丞琳與周子瑜　綠營老招一用再用

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來賓：「怎麼樣？」
楊丞琳：「好吃。」
來賓：「丞琳，妳台灣人怎麼沒吃過？」(字幕變成中國台灣)
來賓：「沒有的，台灣沒有豆腐魚的。」(字幕變成中國台灣)
楊丞琳：「沒吃過，其實我在台灣，沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那。」
來賓：「其實丞琳很早就出道了，靠自己的努力幫家裡還清了債務。」
楊丞琳：「我在台北長大，但是我是廣東人，然後我先生是蚌埠人。」
這是楊丞琳的生活記憶也是她童年的印象，你可以不認同，但這是事實，她是廣東人也是根基於她楊丞琳的血緣認同，「何錯之有」？就是因為選舉，這樣的陸綜片段成了綠營選舉中央廚房的食材，掐頭去尾烹煮一番，就成了楊丞琳說台灣吃不起海鮮、看不起台灣，說自己是廣東人，然後開始散播讓網軍出征。
何況，這節目片段是浙江衛視在7月3日播出，YouTube則是7月14日上架。時隔兩個月，卻在9月6日突然被翻出，整整兩個月沒人注意、討論，卻在這時候被人翻出整理後快速製圖攻佔輿論版面。這時間點恰巧是陳時中宣傳免治馬桶變成偷窺仔被大加撻伐的時候，「這不是網軍操作，什麼才是網軍操作」。
至此，海鮮貴不貴早已不是重點，你是哪裡人也都不要緊了，誰還在討論陳時中偷窺，誰還在討論公廁裝免治馬桶的荒謬政策，甚至陳時中陣營充斥著政二代也沒有到底哪裡的海鮮真正便宜熱議。這就是綠營設法想要達到的目的，無法讓大家不討論自己的缺失，就去營造另一個敏感議題，製造對立衝突，民進黨最會。
大家還記得2015年11月21日，周子瑜在韓國節目「我的小電視」節目中手拿中華民國國旗。畫面流出後，引起中國大陸部分網友不滿，之後三立等媒體大幅報導周子瑜在韓國節目中秀台語，刻意強化台灣意識，最後演變成兩岸網友衝突對立。
選前一天晚間周子瑜被迫道歉影片，引爆民眾憤怒，根據TVBS民調，有17%投票的民眾表示是在周子瑜事件發生後才決定要去投票，其中有23%表示周子瑜事件是自己決定去投票的原因，換算之後也就是約佔所有投票民眾的4%，相當於50萬票，這50萬票當然是投給民進黨。
民進黨用選舉方式執政，無所不用其極；到了選舉，民進黨變本加厲，用側翼抹黑方式選舉。誰被盯上，誰就會成為民進黨選舉的犧牲品，沒有原因，不講理由，單純就是消費，之前是周子瑜，這次是楊丞琳，下次是誰不知道。這就是大家選出來的民進黨，怨不得人。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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