金鐘57／吳慷仁紅毯將放閃 「與邵雨薇一起參與是榮幸」
第57屆金鐘獎入圍名單今（7）日揭曉，吳慷仁以《斯卡羅》入圍最佳男配角，女友邵雨薇以《比悲傷更悲傷的故事》入圍迷你劇集電視電影最佳女主角，吳慷仁貼出邵雨薇飛機上熟睡的照片放閃：「因為覺得太好看，好看到看不出是誰，她是小姐姐，在此以茲紀念，祝未來都能睡好睡滿，謝謝評審，我比自己入圍還開心，因為一路以來她真的很努力，謝謝評審給了她一個很大的鼓勵，好替她驕傲。今年金鐘很精彩，能與照片中包的密不通風的女士一起參與是我的榮幸。」
吳慷仁正在檢疫隔離中，他感謝評審的肯定。他表示，今年台劇是很棒的開始，希望有好的氣象，這也是10多年前就已期盼的事，這一路走來有失落跟期望，現在終於看到開花結果，也很榮幸能參與《斯卡羅》、《華燈初上》、《俗女養成記》演出。他說：「台灣不缺乏好演員，有多一點勇氣與資金，總是可以把事情做好。謝謝曹導一路走來的辛苦，導演與編劇沒有入圍相對可惜；黃健瑋、周厚安沒有入圍，有點失望。」對於女友邵雨薇第一次入圍金鐘獎，吳慷仁說：「我替雨薇入圍感到開心，因為她的努力我很清楚，一個演員能夠遇到一個讓評審能看到的戲，是可遇而不可求。期待這一次她可以開開心心參加金鐘。」
《斯卡羅》入圍13項大獎，包含戲劇節目獎、男主角、男配角、最具潛力新人、攝影、燈光、聲音設計獎、美術設計、造型設計、視覺特效、配樂、主題歌曲獎；其中最具潛力新人則有雷斌．金碌兒、程苡雅同時角逐。導演兼製作人曹瑞原表示：「查馬克老師的入圍讓我非常激動與開心！確實因為找到查馬克老師主演卓杞篤這個角色，查馬克老師的氣場及充滿威嚴的形象，讓這個取材自真實歷史的故事成立。」飾演公主烏米娜的程苡雅，氣場強大獲得評審青睞 ，她要感謝曹導給她機會，雷斌．金碌兒把入圍的榮耀歸給大家，更期待程苡雅拔得頭籌。